Gabriel Bitorajac: Tata Rene je strog, ali barem znam na čemu sam!

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Gabriel Bitorajac, sin našeg popularnog glumca Renea Bitorajca, odlučio je da ne želi samo sjediti u prvom redu i pljeskati tati. Ne, on je zasukao rukave i sam se bacio u glumačke vode. Trenutno je student druge godine glume na Akademiji dramske umjetnosti, a za IN magazin je iskreno progovorio o tome kako izgleda odrastanje uz slavnog roditelja, koje savjete dobiva i zašto mu je, baš kao i svakom mladom umjetniku, važno izgraditi svoje ime, bez obzira na zvučno prezime.

Tata kao najstroži kritičar

Iako mu je otac jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene, Gabriel ne skriva da Rene prema njegovu radu zna biti prilično – pa, recimo to diplomatski – strog. Ali baš tu iskrenost Gabriel posebno cijeni. Nema cenzure, nema uljepšavanja, samo čista istina. "Je, definitivno, ali to mi na neki način odgovara jer znam da ću od njega uvijek dobiti iskreno mišljenje, bez cenzure, onak kak je," rekao je Gabriel. "Odradim nešto, a on kaže: 'E, to je bilo tak i tak', dok ti netko drugi kaže: 'Ma dobro je bilo, super!' On će uvijek reći iskreno. U tom smislu to cijenim." Gabriel je zahvalan što ima priliku dobivati savjete od oca.

Pritisak poznatog prezimena

No, biti sin Renea Bitorajca ima i drugu stranu medalje. Iako poznato prezime možda otvara neka vrata, sa sobom donosi i brdo očekivanja i pritiska da se opravda očev uspjeh. Gabriel priznaje da je to posebno osjetio prije prijemnog ispita na Akademiji. "Prije prijemnog sam imao dosta toga. Nisam imao samo pritisak zbog sebe, koji dolazim tamo, ne u stilu što ako ne prođem, nego pritisak: 'Tata, moram to odraditi dobro!'" Zvuči kao scena iz nekog filma, zar ne? Kaže da s vremenom taj pritisak nestane, ali da uvijek postoji neki sitan pritisak.

Vlastiti put i veliki snovi

Unatoč svemu, mladi Bitorajac ima kristalno jasnu viziju svoje budućnosti. Osim što bi se jednog dana volio okušati u skoku iz aviona – da, dobro ste pročitali, skok iz aviona! Jer zašto ne bi dodao još malo adrenalina u život pun glumačkih izazova? – najveće su mu želje povezane s glumom i projektima na kojima već sad marljivo radi. Posebno mu je važno dokazati da uspjeh može ostvariti vlastitim trudom i radom, neovisno o poznatom prezimenu. "Definitivno želim uspješno završiti Akademiju dramske umjetnosti, diplomirati," naglasio je. A kad smo kod projekata, posebno se nada da će njegov show "Upadaj, idemo u đir!" stvarno eksplodirati i postati nešto više. Očito, mladi Bitorajac ne spava na lovorikama, već marljivo radi i na drugim frontama, jednako predano kao i na glumi. Dodao je da bi se želio ostvariti kao glumac i dokazati sebi i drugima da može nešto svoje napraviti, nevezano za tatu.

Obitelj na prvom mjestu

Za podsjetnik, Rene Bitorajac sa suprugom Anom ima, osim Gabriela, i tri godine mlađu kćer Larisu. I dok je Rene jednom prilikom duhovito izjavio da su djeca od njega naslijedila urednost i brzi jezik – što, priznajmo, zvuči kao dobitna kombinacija – sve ostalo, kaže, dobili su od majke. Eto, tko kaže da humor nije nasljedan? Rene nikada nije skrivao koliko mu obitelj znači, a ulogu oca smatra najvažnijom u životu. Svojedobno je čak izjavio da se za tu životnu ulogu ne bi zadovoljio tek nagradom za najbolju glavnu mušku ulogu, već bi za nju želio dobiti nagradu za životno djelo. On i njegova 11 godina mlađa supruga Ana, bivša odgojiteljica, vjenčali su se 2006. godine, a svoj privatni život uglavnom drže podalje od reflektora javnosti.

Gabriel očito ima jasan plan i veliku ambiciju, a mi jedva čekamo vidjeti hoće li nas jednako oduševiti na malim ekranima kao i njegov tata. Što mislite, hoće li prestići tatu u popularnosti ili barem u broju skokova iz aviona?