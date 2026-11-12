Olga Pakalović kao Edith Piaf: Kad glumica rasturi u transformaciji!

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Ekipa, jeste spremni za totalnu transformaciju? Naša glumica Olga Pakalović, koju trenutno gledamo u “Kumovima” kao Vesnu Gotovac, izdominirala je kao legendarna francuska pjevačica Édith Piaf! I da, nemamo pojma kako joj to uspijeva, ali svaki put nas izuva iz cipela.

Nije joj ovo prvi put da nas ostavlja bez teksta. Sjećate se kad je prije četiri godine pozirala kao Salvador Dalí za objektiv fotografkinje Sandre Šimunović? E pa, ovoga puta su joj predložili Édith Piaf i, budimo iskreni, opet nisu pogriješili! Što nam je sve otkrila prvakinja zagrebačkog HNK, doznajte u velikom intervjuu koji će se naći u novom broju TV magazina. U petak svi na kioske!

Dok na televiziji igra Vesnu Gotovac već petu godinu, Olga uspješno balansira snimanja s obavezama u matičnom HNK Zagreb. A kad se ne bavi glumačkim čarolijama, slobodno vrijeme posvećuje kćeri Gali i polako pretvara svoje imanje u pravu malu oazu mira.

Naravno, novi broj TV magazina donosi još brdo super stvari. Recimo, pogledali smo "Minimum Wage" na Netflixu, a u kinima vas čeka itekako zabavni "Clayface". Tu je i biografski film "Ja sam Rocky" koji je stigao u naša kina, pedeset godina nakon što je originalni "Rocky" osvojio publiku. Za sve fanove Krunoslava Kiće Slabinca, njegov sin Ivan prisjetio se najljepših trenutaka s ocem, šest godina nakon što nas je Kićo napustio. I, naravno, tu su i najdetaljniji TV program, vodič kroz sapunice, kino i streaming. Ma, svega ima!

Jel' mi to miriše na vikend uz kokice i magazin? Definitivno!