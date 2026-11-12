Neno Belan ne staje: Na Interliberu predstavio vinilne poslastice!

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Neno Belan je u srijedu, 11. studenoga, na Interliberu napravio pravi dar-mar i priredio iznenađenje za sve ljubitelje prave glazbe, a pogotovo za vinil-entuzijaste! Znate već, taj osjećaj kad vaši najdraži klasici dobiju novi život, ali u onom old school formatu. Predstavio je dva redizajnirana vinilna izdanja i jedan novi album uživo.

Prve dvije poslastice su redizajnirane vinilne verzije kultnih albuma njegove legendarne grupe Đavoli: 'Hallo Lulu 22' i 'Ljubav i moda'. Iskreno, tko se ne sjeća tih stihova i ritmova? Sad će se opet moći vrtjeti na gramofonima, s onim prepoznatljivim pucketanjem koje digital ne može zamijeniti. Ma to je čisti užitak za dušu i uši, priznajte!

Ali Neno se nije držao samo provjerenih retro hitova. Predstavio je i nešto skroz friško – svoj novi live album pod nazivom 'Live@Arena Zagreb'. E, to je već priča za sebe! Jedva čekamo čuti kako zvuči taj nastup iz Arene. Belan jednostavno zna kako držati publiku na iglama, bilo u dvorani ili pred zvučnikom.

Stoga, pitamo vas, je li ovo pravi trenutak da iz naftalina izvučete svoje gramofone i prepustite se čarima vinila, ili ste ipak vjerni samo Spotify playlistama? Dajte nam svoje mišljenje!