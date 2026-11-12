Marija iz 'Života na vagi' čeka bebu: Zbog kila su liječnici sumnjali da će moći zatrudnjeti

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Marija Bartulović (26) je ime koje je mnogima od nas ostalo u sjećanju iz devete sezone RTL-ovog 'Života na vagi'. U show je ušla s respektabilnih 142,5 kilograma, ali je snagom volje skinula čak 45,5 kila i osvojila nagradu od sedam tisuća eura kao pobjednica među nefinalistima. Prije showa su joj liječnici rekli da bi zbog prekomjerne težine mogla imati problema s mogućnošću da postane majka.

Iznenadna prinova i sreća do neba

Nakon pet godina bez menstruacije, Marija je u showu promijenila životne navike, počela mršavjeti i ciklus joj se vratio. Danas, Marija i zaručnik Ivan odbrojavaju mjesece do dolaska prinove, a termin poroda predviđen je za svibanj iduće godine. Vijest o trudnoći ju je potpuno iznenadila jer nije imala nikakve posebne simptome, pa je pozitivan test bio pravo iznenađenje. Osjetila sam neopisivu sreću jer je prinova nešto što smo od srca priželjkivali, ispričala nam je Marija. Ljubav cvjeta, rekli bismo!

Poseban trenutak bio je i kad je vijest podijelila s Ivanom. Njegova reakcija bila je prepuna emocija, sreće i uzbuđenja, prisjeća se Marija. Njegov osmijeh i zagrljaj bili su mi dovoljni da znam koliko nam oboma znači dolazak naše male sreće. Prava dramatična scena, samo što je ovdje sve bilo u znaku sreće! Vijest su neko vrijeme čuvali samo za sebe, a onda su je otkrili obitelji i najbližim prijateljima, a uslijedili su zagrljaji, suze radosnice i čestitke.

Trudnoća joj zasad protječe bez većih poteškoća, a budući roditelji donijeli su i jednu zanimljivu odluku: spol bebe žele zadržati kao iznenađenje do samog kraja. Iako imaju neke ideje za ime, ništa još nije konačno, žele da ih i spol i ime dočekaju kao najljepše iznenađenje.

Beba je već gazda u kući

Iako se dobro osjeća, trudnoća joj je već donijela promjene, posebno kad je riječ o hrani. Trenutačno mi se jede samo lubenica, pa je Ivan obišao pola trgovina dok je nije pronašao. Janjetinu više ne mogu ni pomirisati! govori Marija. Šali se da je beba već sada prava šefica, a Ivan je, jasno, na raspolaganju za sve hirove buduće mamice. Pripreme za dolazak bebe već su počele – nabavljaju prve stvarčice i raduju se uređivanju bebina kutka. Iako savjeta od obitelji i prijatelja ne nedostaje, Marija kaže da će sve učiti svojim tempom, jer svaka beba i svaka obitelj imaju svoju priču. Inače, Marija i Ivan poznaju se još iz srednjoškolskih dana, a početkom ove godine zaručili su se u Međugorju. Naravno da razmišljaju i o vjenčanju, ali detalje zasad žele zadržati za sebe.

Životna prekretnica koja je sve promijenila

Sudjelovanje u 'Životu na vagi' Marija i dalje smatra važnom životnom prekretnicom. Ondje je, kaže, naučila pravilnije se hraniti i više brinuti o vlastitom zdravlju. Naučio me zdravim prehrambenim navikama, kako pravilno jesti, ne prejedati se i koliko je važno brinuti o sebi, otkrila je. Iako trenutno zbog trudnoće ne trenira, sve naučeno primjenjuje u svakodnevnom životu. O tome kako će nakon porođaja uskladiti svakodnevne obveze i majčinstvo već razmišljaju, ali Marija kaže da ništa ne žele požurivati. Trenutačno je usredotočena na trudnoću i pripreme za dolazak djeteta, a budućnosti se veseli bez straha. Želim biti majka puna ljubavi, razumijevanja i podrške, a najvažnije mi je da naše dijete odrasta sretno i voljeno, zaključila je. Tko nam kaže da se snovi ne ostvaruju, pogotovo kad se pokažeš jačim od svih predviđanja?