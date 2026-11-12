Drama oko vile u Šestinama: Nikolina Pišek mora isplatiti stotine tisuća eura bivšem svekru!

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Voditeljica Nikolina Pišek postigla je sudsku nagodbu s Mateom Ristović, kćeri svojeg pokojnog supruga Vidoja Ristovića iz prvog braka. Ipak, nije sve tako jednostavno. Nikolina će morati isplatiti i Miši Grofu, ocu pokojnog Vidoja, iznos od nekoliko stotina tisuća eura. Dodatni teret predstavlja hipoteka od 400.000 eura upisana na nekretninu. Koliko će točno novca morati izdvojiti, trenutno nije poznato.

U središtu cijele drame, koja se razvlačila godinama, je spomenuta luksuzna kuća u Šestinama. Nju su Nikolina i Vidoje kupili s namjerom da tamo nastave svoj zajednički život. Međutim, nakon što je Vidoje preminuo 2022. godine, vila je postala predmet žestokog spora i konstantnih nesuglasica između voditeljice i njegove obitelji. Pišek ju je čak pokušala prodati za pozamašnih 1,7 milijuna eura, ali cijeli je postupak otežavala sudska zabilježba na nekretnini.

Unatoč svemu, Nikolina se u kuću uselila 2024. godine, nakon što su završeni radovi na uređenju. Detalje interijera dijelila je na društvenim mrežama.pa smo mogli lajkati svaki kutak. Kako bi se spor pokušao riješiti, Pišek je ranije pokušala dogovorom i odreći se vrijednih umjetnina iz stana na beogradskom Vračaru, gdje je živjela s pokojnim suprugom. Pisalo se da su neka djela dosezala vrijednost i do 100.000 eura! Zauzvrat je tražila da Miša Grof odustane od svih potraživanja vezanih uz zagrebačku vilu. Međutim, tada je tvrdila kako nisu uspjeli postići nikakav dogovor.

Odnosi Pišek i obitelji njenog pokojnog supruga nerijetko su bili vječno goruća tema u javnosti. Miša Grof je u ožujku 2024. godine izjavio da je povukao sve tužbe protiv voditeljice, ali ona je tada brzo demantirala njegove tvrdnje, poručivši da ni ona ni njezini odvjetnici nemaju takve informacije.