Drama u MasterChefu: Monikin potez sve je promijenio, a suze nisu prestajale teći!

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Nakon što su podbacili u gastro-izazovu, crveni tim MasterChefa suočio se s teškim nominacijama koje su, kao što to obično biva, izazvale pravu poplavu emocija među kandidatima. Danijela, Miro, Mirjana i Filip morali su odabrati tko ide u stres test, ali onda je uslijedio neočekivani potez Monike iz plavog tima koji je imao imunitet, i sve se totalno promijenilo!

„Svima je bio jako težak dan, iscrpljeni smo i podbacili smo u izazovu“, priznao je Filip, dok je Mirjana otkrila kako su članovi tima zaključili da su svi kiksali tijekom kuhanja, osim Mire, koji je navodno najbolje odradio svoj dio zadatka. Nominacije su posebno teško pale Danijeli, koja, naravno, nije mogla suspregnuti suze.

„U emotivnom sam rasulu, jer stvarno volim svoj tim“, priznala je pred ostalim kandidatima. Nakon glasanja, Danijela, Filip i Mirjana bili su nominirani za stres test. Monika je odlučila iskoristiti svoju zlatnu karticu imuniteta i spasiti jednog natjecatelja.

A to nije bio jedini šok! Pred kamere se vratio još jedno dobro poznato lice iz MasterChef nasljeđa – bivši kandidat Dominik Škalec. „Trenutačno ste u ciklusu putovanja. Po završetku škole u Parizu, došao sam na ideju da napravim njihovo tradicionalno jelo, koje bi se moglo uz male preinake naći i kod nas u Zagorju. Mislim da ste ga skoro i svi jeli kad ste bili mali“, najavio je Dominik.

O kojem se jelu radi, doznajte u MasterChefu na Novoj TV, a epizodu možete pogledati i na Nova Play.