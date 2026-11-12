Christina Applegate sumnja da joj implantati uzrokuju zdravstvene probleme

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Američka glumica Christina Applegate sumnja da bi joj implantati u grudima mogli biti uzrok ozbiljnih zdravstvenih problema s kojima se bori već godinama. U epizodi svog podcasta "MeSsy", koji vodi s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, Christina je otkrila da već neko vrijeme razmišlja o tome da implantati cure i da je možda truju. Nije joj lako, a cijela priča je stvarno komplicirana.

Christina je 2008. godine, nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke, imala obostranu mastektomiju. Nakon toga je uslijedila rekonstrukcija dojki i ugradnja implantata. Glumica kaže da ih je već odavno trebala zamijeniti. Već pet godina, otprilike, razmišljam o tome što ako cure i truju me, priznala je u podcastu.

Njezina borba je krenula s dijagnozom multiple skleroze 2021. godine. No, ove godine je saznala da je ta dijagnoza bila pogrešna! Iako bi to trebalo biti olakšanje, njezino zdravstveno stanje se nije poboljšalo, što je glumicu bacilo u novu potragu za odgovorima.

Applegate je otkrila da je naišla na istraživanje koje pokazuje da se simptomi povezani s problemima s implantatima mogu manifestirati vrlo slično simptomima multiple skleroze. Zbog toga sada želi i tu mogućnost detaljno istražiti. Posljednjih mjeseci Christina je otvoreno govorila o tome koliko joj je teško nositi se s bolovima i problemima čiji uzrok još uvijek nije poznat. Spomenula je jake bolove u zglobovima, a posebno je zabrinjava desno rame koje više ne može normalno pomicati niti podignuti.

S liječnicima sada postupno istražuje druge moguće uzroke svojih tegoba. Među opcijama su reumatoidni artritis, lupus i lajmska bolest. Glumica priznaje da je cijeli proces iscrpljujuć i da joj je jako teško što još uvijek nema prave odgovore.