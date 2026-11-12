Influencer u Zagorju bunker pretvorio u dom iz snova, ali drama s nekretninama ne prestaje!

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Američki influencer Justus Reid nedavno je završio radove na unutrašnjosti svog bunkera u idiličnom Zagorju. Iako možda zvuči neobično živjeti u bunkeru, moramo priznati da je zagorska nekretnina dobila pravi, neočekivani makeover! Reid je ovaj, nazovimo ga, skromni dom kupio još u lipnju za svega osam tisuća eura. Zvuči kao iznimno dobar deal, zar ne, s obzirom na to da su cijene nekretnina u nebesima? E pa, drž'te se čvrsto, jer prava cifra tek dolazi, i možda promijenite mišljenje o "dobrom dealu"!

Život u bunkeru: od ruševine do luksuza (nekako)

Unatoč tome što je imao sreće sa sponzorima koji su mu pomogli smanjiti troškove (jer, budimo iskreni, tko ne voli sponzorstva?), Reid je u samo uređenje kupaonice, spavaće sobe i onih tajanstvenih stepenica koje će "jednog dana voditi na kat" utukao nevjerojatnih 40 tisuća eura! Da, dobro ste pročitali – 40 tisuća samo za unutrašnjost! Trenutno nestrpljivo čeka dozvole za gradnju tog famoznog kata, gdje planira smjestiti kuhinju i dnevni boravak. A tu su još i fasada i krov. Mi se samo pitamo hoće li na kraju bunker izgledati kao dvorac ili će ovo biti financijska crna rupa. U međuvremenu, zbog ozbiljnih peripetija s njegovom prvom kućom (o tome malo kasnije), bunker mu trenutno služi kao glavno boravište. Što god mislili o tome, barem ima siguran krov nad glavom, iako betonski!

Zagorsko carstvo nekretnina s problemima

Justus očito ima neku posebnu vezu s Hrvatskim zagorjem i, čini se, pravi fetiš na kupnju nekretnina tamo. Svoju je avanturu "zagorskog baruna" započeo kupnjom kuće za, smiješnih, pet tisuća eura. Uz pomoć susjeda i sponzora (ponovno sponzori, bravo Justus!), uspio ju je dovesti u red, uloživši u nju oko 70 tisuća eura. Pomislili biste – super, riješeno! Ali, naravno, nigdje mira za našeg influencera! Nakon što je uložio toliko truda i novca, saznao je da kuća uopće nije upisana u zemljišne knjige kao legalan objekt i da joj, pazite sad, prijeti rušenje. Uf, koji triler! Zamislite samo taj osjećaj – renovirate dom iz snova, a onda vam netko kaže da je ilegalan.

Srećom, čini se da se pravda nazire, ili barem tračak nade za legalizaciju. Reid je nedavno objasnio da je prošlog mjeseca donesen novi zakon prema kojem se svaka građevina izgrađena prije 2011. godine može propisno klasificirati i legalizirati. Zvuči kao spas u zadnji čas, jel da? Kaže da je taj zakon osmišljen upravo za ljude u njegovoj situaciji i da bi mu trebao u potpunosti riješiti problem, te da je već predao dokumentaciju za legalizaciju. Držimo mu fige da se ova priča završi sretno, jer realno, tko bi htio prolaziti kroz ovo? No, to nažalost nije jedini problem u njegovom portfelju nekretnina. S većinom kuća koje je kupio imao je ozbiljnih problema s papirologijom, a sedmu, koju je platio 25 tisuća eura, morao je srušiti! Razlog? "Ekstremno otrovne" azbestne ploče na koje je naletio usred renovacije. "Istraživao sam što napraviti, ali nema druge, kuća se mora srušiti", rekao je tada. Živi zid, doslovno, kad shvatiš da je sve bilo uzalud!

Ali, budimo realni, takve ga stvari očito ne zaustavljaju! Nedavno je otkrio da je kupio još jednu nekretninu, osmu po redu, i pogodite gdje? Naravno, sve su u Zagorju! Izgleda da Justus Reid ne kupuje samo nekretnine, već doslovno kupuje Zagorje, ili barem pokušava. Ili možda samo skuplja probleme, jedan po jedan? Što mislite, hoće li osma nekretnina konačno biti ona bez glavobolja, ili ćemo uskoro čitati o devetoj, desetoj...?