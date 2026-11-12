Marija Mirković donijela 'El Greko' i grčki vajb u Zagreb

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Zagrebačka Kontesa u utorak navečer bila je mjesto posebnog glazbenog putovanja, na kojem je Marija Mirković, poznatija kao Makica, predstavila svoj novi autorski album „El Greko“. U intimnoj atmosferi, pred publikom koja je s oduševljenjem prihvatila njezin novi glazbeni izričaj, Marija je pokazala svu raskoš svog talenta i jednu potpuno novu, hrabriju stranu svoje umjetničke osobnosti.

Grčka vibra u srcu Zagreba

Bila je to večer u kojoj su se susreli grčki temperament, mediteranska strast, snažne emocije i suvremeni pop zvuk, a publika je, kako kažu, imala priliku upoznati neku novu Makicu. Marija je potvrdila da je puno više od izvrsne pjevačice, ističući se kao autorica, skladateljica i interpretatorica koja spaja različite emocije i glazbene svjetove u jedan projekt. Njezina prepoznatljiva toplina i neposrednost dobile su novu dimenziju kroz melodije inspirirane Grčkom, stvarajući atmosferu koja je publiku vodila od nostalgije do čiste radosti.

Na promociji su se okupila brojna imena domaće scene. Mariju su došli podržati brojni kolege i prijatelji, među kojima su bili Alka Vuica, poznata pjevačica i tekstopisac, Vanna, Mate Grgat, Mia Dimšić, Andrea Andrassy, Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Sandi Cenov, Iva Todorić, Suzy Josipović, Dalibor Petko i Luka Pekas. Svi oni bili su dio proslave početka ove posebne glazbene priče.

Marija Mirković nije skrivala oduševljenje. Izjavila je da je „presretna što smo album ‘El Greko’ u Zagrebu predstavili upravo onako kako sam ga i zamišljala – uz puno glazbe, emocija, prijatelja i mediteranskog duha.“ Dodala je i da je željela da promocija bude više od samog predstavljanja albuma, „nego večer u kojoj će svi barem na trenutak osjetiti djelić Grčke koja me inspirirala. Mislim da smo u tome uspjeli!“ Nama se čini da definitivno jesu – tko ne bi htio malo Grčke usred Zagreba?

Od Soluna do osam pjesama

Album „El Greko“ donosi osam autorskih pjesama koje povezuje Marijina velika ljubav prema grčkoj glazbi i kulturi. Zanimljivo je da se ideja za projekt rodila prije samo šest mjeseci, tijekom njezinog boravka u Solunu. Jedna večer provedena uz grčku glazbu uživo bila je dovoljna da dugogodišnja fascinacija grčkim melodijama preraste u konkretnu umjetničku viziju. Marija je tada prijateljima najavila da će snimiti album inspiriran Grčkom i da već zna njegovo ime. Samo nekoliko mjeseci kasnije, ta je ideja dobila svoj konačni oblik, a zagrebačka publika imala je priliku doživjeti je u koncertnom izdanju.

Marija potpisuje glazbu za svih osam pjesama, čime je još jednom pokazala svoj skladateljski talent. U stvaranju tekstova pridružile su joj se dugogodišnje prijateljice i suradnice Beba Balašević, koja je napisala četiri teksta, i Alka Vuica s dva teksta, dok preostala dva potpisuje sama Marija. Njihove su se različite autorske poetike spojile u cjelinu koja govori o ljubavi, čežnji, strasti, nostalgiji i svim onim osjećajima koje je najlakše izraziti upravo glazbom.

Među pjesmama se posebno ističe „Niko“, kojom je Marija najavila novi glazbeni smjer i publici prvi put otkrila dio mediteranske energije koja prožima album. Zanimljivu priču krije i „Karmin na košulji“, pjesma nastala u suradnji s Alkom Vuicom prije nekoliko godina, koja je tek sada pronašla svoje mjesto na pravom albumu. Za produkciju su zaslužni Hrvoje Domazet i Luka Pekas, koji su zajedno s Marijom oblikovali zvuk u kojem se grčka glazbena tradicija prirodno isprepliće sa suvremenim pop izričajem.

Vizualna priča i Makica 2.0

No „El Greko“ nije samo zbirka novih pjesama, već pomno osmišljen audiovizualni projekt u kojem svaka skladba ima vlastitu priču, atmosferu i video. Svih osam pjesama prati osam videa, a zajednički vizualni identitet inspiriran je grčkim morem, nebom i svjetlošću. Plava i bijela boja, mediteranski motivi i snažna emotivna komponenta povezuju sve dijelove projekta u jednu zaokruženu umjetničku cjelinu. Ova želja za drukčijim pristupom osjetila se i tijekom promocije, koja je pokazala da Marija svoju glazbu ne doživljava samo kao niz pjesama, već kao prostor za stvaranje novih iskustava.

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, brojne uspješne pjesme i dva prethodna samostalna albuma, Marija Mirković ovim je projektom pokazala da još uvijek ima puno toga za otkriti. Njezina ljubav prema glazbi, znatiželja i spremnost na izlazak iz poznatih okvira rezultirale su albumom koji istodobno zvuči svježe i zadržava sve ono zbog čega je publika godinama voli. U Kontesi se tako mogla upoznati neka nova Makica, odvažnija u glazbenom izrazu, razigrana u interpretaciji i potpuno posvećena emociji koju želi prenijeti. I, budimo iskreni, tko ne voli kad se netko razbudi i pokaže nam potpuno novu stranu sebe?