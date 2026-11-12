Nina Skočak iskreno o svom stanu: Tri 'greške' zbog kojih žali, jedna stvar je 'apsolutni pakao za održavanje'!

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Influencerica Nina Skočak, poznata po ljubavi prema vintage modi i svemu što odiše prošlim vremenima, nedavno je svoj stan uredila u stilu 1940-ih. U uređenje je uložila brdo truda i vremena, ali sad kad je proživjela neko vrijeme u njemu, iskreno je priznala da nisu baš sve odluke bile pun pogodak. U videu koji je podijelila s ekipom na mrežama, otkrila je tri stvari koje bi danas totalno promijenila – i nas je nasmijala svojom iskrenošću!

Prva na listi je bijeli kauč od buklea. Kupila ga je prije dvije i pol godine, na samom početku preuređenja. Iako je u početku bio "predivan i udoban", Nina sad kaže da je postao "apsolutni pakao za održavanje". Tko god je probao održavati bijeli kauč, dobro zna o čemu Nina priča – to je doslovno misija nemoguće. Izgleda da je rat protiv mrlja na bijeloj boji izgubljen čim sjedneš! Plus, s vremenom je, kako je rekla, utonuo u sredini. Recimo to tako: kraljica udobnosti postala je kraljica kaosa.

Sljedeća stavka koja joj zadaje glavobolju su električne utičnice. Tijekom renovacije je doslovno udvostručila njihov broj u stanu, što zvuči kao da je bila spremna na svaku tehnološku apokalipsu. Ali, izgleda da ni to nije bilo dovoljno! "Još uvijek mi nije dovoljno jer imam produžne kablove", otkrila je. Klasična priča modernog doba – nikad dosta utičnica kad nam je svaki gadget na punjaču, od mobitela do ring lighta. Zvuči kao da je cijela zgrada priključena samo na njen stan, a mi smo već navikli na šumu produžnih kablova po podovima!

I treća stvar koju bi danas napravila drukčije tiče se – boja zidova! U većini prostorija odlučila se za "snježno bijelu" nijansu. Međutim, naknadno je shvatila da bi se toplija boja bolje uklopila u ostatak interijera. I mi se slažemo, neka topla nijansa uvijek da onaj cozy osjećaj i daje prostoriji karakter, pogotovo kad se želi postići atmosfera prošlih vremena. Snježno bijela je možda sigurna opcija, ali ponekad je dosadna, zar ne?

Nina je inače poznata po tome što uvijek iskopa super vintage komade, bilo da je riječ o modi ili uređenju doma, a buvljaci su joj praktički druga kuća. Njezina iskrenost je baš refreshing – tko od nas nije nešto uredio pa poslije požalio? Čini se da čak i influenceri imaju iste muke kao i mi 'obični' smrtnici. Sad bar znamo na što paziti kad krenemo u renovaciju, da nam se ne bi dogodio 'pakao za održavanje'!