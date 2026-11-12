Oproštaj od kralja: Mišo Kovač je otišao, ali legende žive zauvijek

Zabava

Zagreb se u srijedu oprostio od Mate Miše Kovača, umjetnika čiji su glas, emocije i pjesme ostavili neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj i popularnoj sceni. Komemoracija je održana u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a okupljeni su se prisjetili neponovljivog pjevača koji je svojim postojanjem preoblikovao cijelu jednu eru.

Atmosfera je bila nabijena sjećanjima i poštovanjem, a program je simbolično počeo uz Mišinu kultnu pjesmu Ti si uvijek ostala ista. Brojni kolege i prijatelji Miše Kovača, kao i članovi obitelji, okupili su se kako bi odali počast čovjeku čije su riječi postale dio kolektivnog sjećanja. Jasno nam je da je Mišo bio više od glazbenika, ali ono što su rekli oni koji su ga poznavali i s njim radili, to je tek priča za sebe.

Legenda koja je postala kultura

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek naglasila je da postoje umjetnici koji stvaraju kulturu, ali i oni rijetki koji sami postaju kultura. Teško da bi itko osporio da je Mišo spadao u ovu drugu, elitnu skupinu. Njegov odlazak, kako je istaknula, označava kraj jedne od najsjajnijih epoha u povijesti hrvatske popularne kulture. Ministrica je poručila da se ne opraštaju samo od pjevača i najprodavanijeg umjetnika u hrvatskoj diskografskoj povijesti, nego od čovjeka koji je bio zvučna kulisa života mnogih.

I budimo iskreni, tko se ne sjeća Miše? Njegova pojava nije bila opterećena scenskim nastupom ili arogancijom, već je pred publiku izlazio vođen čistom emocijom i rijetkom karizmatičnom energijom. Nije se skrivao iza glamura niti se pretvarao da je nedodirljiv, nego je ljudima iskreno donosio svoje uspone i padove, najveće ljubavi i najdublje osobne boli. Zato ga je publika prepoznala kao jednog od svojih, pojasnila je ministrica. U svijetu gdje se danas svi trude biti "pravi" na društvenim mrežama, Mišo je to bio uživo, bez ustručavanja, i to je valjda najveći dokaz njegove autentičnosti.

Njegova karijera je impresivna: više od 30 studijskih albuma, preko 20 milijuna prodanih ploča, pobjeda na Splitskom festivalu 1971. s pjesmom "Proplakat će zora" i Porin za životno djelo 2012. godine. Sve su to brojevi, ali iza njih stoji nemjerljiv utjecaj. Ministrica je zaključila da je njegov doprinos hrvatskoj popularnoj kulturi neizbrisiv, a ostavština bezvremenska.

Dobrota koja ostaje za sva vremena

Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, prisjetio se 55 godina poznanstva i prijateljstva s Kovačem, kojeg je upoznao još sedamdesetih godina. Govoreći o zajedničkim turnejama, snimanjima i putovanjima diljem Europe, istaknuo je kako je pomno pratio njegovu karijeru, uključujući više od 300 koncerata i bezbroj studijskih snimanja. Uostalom, jedino što me održava za života jest dobrota Miše Kovača, rekao je Babogredac, opisujući ga kao iznimno dobrog, normalnog i prirodnog čovjeka. Eto, uz svu slavu i uspjeh, ostaje zapamćen po dobroti – to je valjda najjača ostavština.

Predsjednik Hrvatske glazbene unije Split, Tomislav Mrduljaš, također je naglasio da Kovač nije bio samo pjevač. On je bio čovjek koji je uspio publici prenijeti emociju i stvoriti neraskidivu vezu s njima. Te riječi potvrdio je i gradonačelnik Šibenika Željko Burić, koji je istaknuo da je Mate Mišo Kovač bio puno više od glazbenika - simbol Dalmacije i hrvatske pjesme, te čovjek koji je svojim talentom i osobnošću postao dio zajedničkog identiteta. Njegove pjesme, rekao je Burić, bile su uspomene, emocije i dio života, a zajedno su ih pjevali u trenucima sreće, tuge, ponosa i zajedništva. Teško je zamisliti proslave, fešte ili tugu bez Mišine pjesme u pozadini, zar ne?

Komemoraciji su, osim članova obitelji, prijatelja i kolega, nazočili i brojni predstavnici političkog i javnog života, uključujući premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i brojne ministre. To samo pokazuje da Mišo Kovač nije bio samo "narodni pjevač", već prava institucija koja je spajala generacije, regije i političke boje. Njegovo ime i dalje će živjeti u pjesmama, sjećanjima i u povijesti Šibenika i hrvatske glazbe. Mišo je otišao, ali tko će uopće zamisliti roštilj, svadbu ili tulum bez njegovih hitova? Pa nitko!