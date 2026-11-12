Zbogom, otoku ljubavi! Love Island Adria sezonu zatvorio partyjem u Beogradu

Poznati

U Beogradu je održan veliki završni tulum povodom kraja prve sezone Love Island Adria! Party je obilježio kraj prve sezone regionalnog reality showa.

Svi dobro poznati parovi, zabavljali su se na partyju, a fotografije su objavljene u galeriji.

Love Island Adria show je u kojem se natjecatelji iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i ostatka regije useljavaju u luksuznu vilu kako bi pronašli ljubav i sudjelovali u izazovima.

Je li vam ova prva sezona bila sezona za pamćenje ili samo zagrijavanje za ono što nas tek čeka u idućim izdanjima?