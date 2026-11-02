Zagreb se oprostio od Bareta: Glazbeni genije koji će vječno živjeti!

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Zagreb se oprostio od velikana: u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je emotivna komemoracija za Gorana Bareta, koja je okupila brojne obožavatelje i prijatelje. Prisjećali su se njegovog nezaboravnog glazbenog naslijeđa i golemih utjecaja na scenu. Goran Bare je preminuo devetog listopada u šezdeset i drugoj godini života, a s bendom 'Majke' nam je ostavio bezvremenske hitove kao što su 'Teške boje', 'Ja sam budućnost', 'Put ka sreći' i mnoge druge.

Dirljivu komemoraciju organizirali su upravo članovi 'Majki' u suradnji s 'Croatia Recordsom'. Istaknuti hrvatski rock kritičar i novinar Aleksandar Dragaš dirljivim riječima prisjetio kako je upoznao Bareta. Dečki iz Vinkovaca koje sam upoznao na ljetovanju su mi dali kazetu benda. Nisam nikad čuo za 'Majke' i rekao sam ovo je baš dobar neki rock and roll. Za dvije tri godine smo se počeli družiti u Španskom. Onda smo počeli raditi zajedno, ispričao je Dragaš, ističući snagu Baretovih stihova. Mislim da bi njegovu poeziju trebalo uvrštavati u lektiru. Jer zašto ne govorite o njemu kao nekakvom rock and roll Tinu Ujeviću ili Ivanu Goranu Kovačiću. Ako čitate njegove pjesme, to je poezija kojoj se mora vjerovati, naglasio je.

Direktor diskografske kuće 'Croatia Records', Želimir Babogredac, podijelio je osobne anegdote. Ispričao je kako su u Croatiji u doba Goranova rođendana uvijek gledali kako da ga iznenade. Zadnjih 15 godina poklonili su mu nekad gramofon, nekad malo pojačalo, nekad gitaru. Babogredac je dodao: otvorili bi pjenušac i popričali na neki drugi način s njim, i tada su se otvarale neke druge priče. Neki drugi Goran koji se sjećao vinkovačkog Omladinskog doma i vinkovačkog Korza. Prvih svojih koncerata, prvih neslaganja sa sredinom, prvih nerazumijevanja s članovima benda, snimanja prve ploče, dolaska u Zagreb i ne baš ugodnog i lakog života. Zaključio je s važnom porukom za buduće generacije: Zahvaljujući današnjim tehnologijama naš Goran, njegovi 'Plaćenici', njegove 'Majke' i sve ono što su napravili je dostupno svakom stanovniku ove planete i to je možda poruka za sve nove generacije da ga poslušaju i da ga vide u spotovima i da zapamte da je postojao i postojat će jedan veliki glazbeni genije Goran Bare.

Baretove Majke izvele su 'Rođen za suze', bez Goranova vokala. Gitarist Kruno Domaćinović oprostio se u ime benda. Opisivao je život ponekad lijep, često težak i grub, ali uvijek na njegov iskren i jedinstven način koji je dotaknuo tolike ljude. I nama je zapravo pripala čast da zajedno stvaramo nešto što je puno veće od nas samih i hvala na tome, emotivno je poručio Domaćinović.

Bare je bio i ostao prava glazbena ikona koja je ostavila neizbrisiv trag na sceni. Njegova glazba, koja je bila ogledalo života, nastavit će živjeti i dodirivati nove generacije. Koji je vama Baretov hit najdraži i zašto mislite da je njegova poezija toliko posebna?