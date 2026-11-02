Sirove strasti i grčki odmori: Maja Šuput čestitala rođendan Emilu i otkrila jednu tajnu!

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Naša energična Maja Šuput opet je pokazala kako se slavi ljubav, čestitavši rođendan svom mlađem dečku Emilu Tedeschiju. Naravno, to nije moglo proći bez pompe na društvenim mrežama, gdje je objavila niz zajedničkih fotki.

Fotke su, kako saznajemo, s njihovog prvog putovanja u Grčku, što im daje dodatnu romantičnu težinu. U čestitki je čak otkrila i jednu slatku tajnu, poručivši Emilu: „Da me nisi nagovorio, tko zna…“

Na što ju je točno nagovorio, nije otkrila.Čestitamo Emilu na rođendanu, a Maji na sjajnom načinu na koji slavi njihovu ljubav! Može li romantičnije od grčkog putovanja?