Ella Dvornik u Ljubljani: Minica i grudnjak za đir po gradu!

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Naša influencerica Ella Dvornik javila se na Instagramu fotkama iz Ljubljane. Objavila je fotke iz Ljubljane, a glavni krivac za pažnju je, naravno, njezin stajling. Ella je prošetala u bijeloj lepršavoj minici, ali ono što je najviše privuklo poglede bila je raskopčana pepeljasto plava košulja ispod koje se jasno nazirao čipkasti modri grudnjak.

Dakle, zaboravite na kapute i šalove, barem ako pitate Ellu. Ona očito ima vlastita modna pravila i ne boji se pokazati ih, čak ni kad smo već duboko u jeseni. Zašto čekati vikend kad se možeš srediti za đir po Ljubljani? Neki će reći da je malo hrabro, mi kažemo – zašto ne!

No, ostaje nam jedno važno pitanje: je li joj barem bilo mrvicu hladno?