Zrinka Cvitešić se oglasila o tragediji: „Kakvo smo društvo postali?”

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Glumica Zrinka Cvitešić reagirala je na vijest o tragičnoj smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Slučaj koji je potresao hrvatsku javnost glumica je komentirala putem nekoliko objava na Instagramu, podijelivši nekoliko objava.

Zrinkina bolna usporedba i poziv na buđenje

U jednoj od objava koje je Cvitešić podijelila na Instagram storyju stajalo je: „Ovo je, nažalost, hrvatska 'nadstrešnica'”. Ova potresna rečenica povukla je paralelu s tragedijom koja se dogodila 1. studenoga 2024. u Novom Sadu, gdje se urušila betonska nadstrešnica na željezničkom kolodvoru, usmrtivši šesnaest ljudi. Ta je tragedija u Srbiji izazvala masovne prosvjede, a građani i studenti zahtijevali su utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija i pojedinaca.

Cvitešić je zatim nastavila, izravno se obraćajući pratiteljima i dijeleći vlastite misli o stanju društva. “I nikako mi ne izlazi iz glave, kao što vjerujem da ne izlazi ni mnogima od vas. U kakvoj državi živimo i kakvo smo društvo postali? Znamo se ujediniti na koncertima i slavljima, ali kada treba ustati protiv nepravde i tražiti odgovornost, kao da nas nema,” napisala je glumica. Zaključila je s izjavom koja naglašava važnost svakog života: “Žalosno, tužno i poražavajuće. Jedan ljudski život nema cijenu.”

Okupljanje u spomen i sjećanje na Periša

Glumica je podijelila i poruku o okolnostima Perišove smrti, ističući bit problema: „ZASTANITE NA TRENUTAK. Trebao je psihijatrijsku pomoć. Umjesto toga, izgubio je život. Kristijan Josip Periš primljen je u psihijatrijsku bolnicu u Zagrebu – mjesto na kojem bi ljudi trebali biti sigurni i zaštićeni onda kada su najranjiviji. Iz bolnice se nikada nije vratio kući.”

Osim emotivnih objava, Cvitešić je podijelila i poziv na javno okupljanje pod nazivom „Osam minuta šutnje”, koje će se održati u subotu 14. studenoga, u 12 sati na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Okupljanje organizira inicijativa „Vrijeme za promjene”, a građani su pozvani da se pridruže i osam minuta šutnje posvete sjećanju na preminulog Kristiana, izraze solidarnost s njegovom obitelji i zahtijevaju potpuno utvrđivanje okolnosti njegove smrti.

Detalji istrage i sumnje u Klinici

Osoblje bolnice je Perišovoj obitelji prvotno priopćilo da je uzrok smrti zastoj srca nakon primjene terapije. No, obitelj je sumnjala u to objašnjenje s obzirom na to da je Kristian bio mlad sportaš bez ikakvih poznatih srčanih tegoba. Nakon što im je omogućeno da vide njegovo tijelo, članovi obitelji su uočili podljeve na vratu i tragove krvi oko usta, što je dodatno potaknulo sumnje.

Preliminarni obdukcijski nalaz potvrdio je obiteljske sumnje, utvrdivši brojne ozljede na tijelu, uključujući hematome i oguljotine na licu i tijelu, prijelome više rebara i prsne kosti, te edem pluća i mozga. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv četvorice medicinskih tehničara – Matije Vragovića, Noe Hrenara, Mladena Lončara i Ivana Brlića – zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva posebno ranjive osobe. Svima im je određen istražni zatvor. Tužiteljstvo sumnja da su osumnjičeni primijenili prekomjernu fizičku silu tijekom sputavanja pacijenta, koji je bio djelomično vezan remenjem za bolnički krevet, a ta sila je dovela do njegove smrti. Istraga je još uvijek u tijeku, a kaznena odgovornost osumnjičenih još nije pravomoćno utvrđena.

Propusti i ostavka ravnateljice

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva provela je nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te je utvrdila ozbiljne stručne i organizacijske propuste u postupanju prema pacijentu, kao i nepravilnosti u dokumentiranju samih postupaka. U nalazu je posebno problematizirano i postupanje uprave bolnice. Ravnateljica Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Majda Grah, podnijela je neopozivu ostavku u četvrtak 12. studenoga, koju je Upravno vijeće Klinike istoga dana i prihvatilo.

Hoće li ovaj slučaj napokon potaknuti širu promjenu u sustavu i podići svijest o zaštiti najranjivijih?