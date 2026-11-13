HNK Zagreb pokupio brutalnih 14 nominacija! Zna se gdje će biti ludnica krajem mjeseca!

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Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu osvojilo je ukupno 14 nominacija za prestižnu Nagradu hrvatskoga glumišta! To je najviše nominacija među pojedinačnim kazalištima i produkcijama.

Svečana dodjela tih zlatnih kipića održat će se 24. studenoga, i to ni manje ni više nego u samom HNK-u u Zagrebu. I da, bit će izravan prijenos na telki, tako da se već sad možemo baciti na spremanje grickalica i komentiranje outfita uživo. Ovo će biti pravi show, sigurni smo!

Među dramskim kandidatima, za najbolju predstavu u cjelini nominirana je "Maria Stuart" Matije Ferlina. Ana Begić Tahiri zaradila je nominaciju za najbolju žensku sporednu ulogu kao gospođa Cheveley u "Idealnom mužu" Oscara Wildea.

I ekipa iz opere nije mirovala! U kategoriji najbolje predstave u cjelini – Opera, HNK Zagreb ima čak dvije nominacije: "Aidu", pod vodstvom Piera Giorgija Morandija i u režiji Marija Pontiggie, te "Rusalku", koju su nam donijeli Srba Dinić (dirigent) i Caterina Panti Liberovici (režija). Caterina je zaradila i nominaciju za režiju "Rusalke", a Srba i Pier Giorgio za dirigiranje, svaki za svoju operu. Ma bravo!

Što se tiče pjevačkih ostvarenja, liste su isto pune imena iz HNK-a. Evelin Novak je nominirana za ulogu Elisabeth u Wagnerovom "Tannhäuseru", a Ivica Čikeš (Ramfis) i Ljubomir Puškarić (Amonasro) za "Aidu". Tomislav Mužek je Princ iz "Rusalke" koji je također u utrci za nagradu. Talent pršti na sve strane!

Mladi umjetnici do 30 godina? HNK ih ima! Davor Nekjak je pokupio nominaciju za ulogu Alberta u "Wertheru" Julesa Masseneta. Budućnost glumišta je svijetla, ljudi!

A da ne bi sve bilo samo na pozornici, imamo nominacije i za one iza scene, ali itekako bitne. Lara Cannito je u igri za scenografiju "Rusalke", a Mia Popovska za kostimografiju "Idealnog muža". Jer, budimo iskreni, dobar kostim i scena su pola predstave!

Iz HNK-a su poručili da su ove nominacije, skupa s već osvojenim priznanjima, samo dokaz raznovrsnosti i kvalitete rada njihovih ansambala, solista, autorskih timova i suradnika. Pobjednici će biti poznati 24. studenoga.