Dino Merlin najplaćeniji na splitskom Adventu, a cijene fritula pod kontrolom!

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Dino Merlin će splitsku Rivu zapaliti dan uoči Silvestrova, a njegov koncert bit će, ni manje ni više, najskuplji program ovogodišnjeg Adventa. Produkcija će koštati oko 300.000 eura, od čega će otprilike polovica tog iznosa otići izravno u džep pjevača. Novac će osigurati gradska tvrtka Žnjan, a trošak će pokriti sponzori i prihodi od adventskih kućica, dok sve ostale izvođače plaća Grad Split.

Za ludu Silvestarsku noć na Rivi spremaju se Jelena Rozga i Jakov Jozinović. Za Jelenu Rozgu Grad planira izdvojiti 88.000 eura bez PDV-a, dok će za Jakova Jozinovića osigurati gotovo 50.000 eura. Ostali adventski koncerti, čini se, bit će uglavnom na Prokurativama.

Kad su u pitanju drugi honorari, Bijelo dugme će dobiti nešto manje od 80.000 eura, a Alan Hržica 13.000 eura. Psihomodo pop i Neno Belan dobit će po 12.000 eura. Rišpet dobiva 11.900, dok će Ana Uršula Najev dobiti 10.000 eura. Vatra dobiva 8000 eura, a sestre Husar za 7600 eura. Dnevni doček Nove godine uz Jacquesa Houdeka koštat će 22.400 eura. Za Tonyja Cetinskog Grad je predvidio 25.000, a za Sergeja Ćetkovića 27.000 eura. Za Dalmatino Grad je predvidio 29.000 eura.

Advent u Splitu počinje 27. studenoga, a dobra vijest za sve je da će svi koncerti na glavnim adventskim lokacijama biti besplatni za građane i posjetitelje. Ukupna organizacija ovogodišnjeg Adventa procjenjuje se na oko 1,7 milijuna eura. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je krajem listopada najmanje 400.000 eura prihoda od sponzora te između 200.000 i 300.000 eura od zakupa adventskih kućica.

Da ne bi sve otišlo samo na pjevače, Split je, poput Pule, uveo ograničenje cijena dijela hrane i pića u adventskim kućicama. Porcija fritula moći će stajati najviše četiri eura, a kuhano vino, kobasice i hot dog najviše tri eura. Promijenjen je i način odabira zakupaca – sad se, osim ponuđene zakupnine, vrednuje i kvaliteta ugostiteljske ponude. Panoramski kotač i karusel, koji su bili najavljeni kao dio Adventa, zasad neće biti postavljeni, jer je jedina ponuda odbijena zbog tehničkih i dokumentacijskih nedostataka. Eto, neće biti panoramskih pogleda, ali barem ćemo se moći jeftino najesti i napiti, je li to dovoljna utjeha?