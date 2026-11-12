Drama u 'Asia Expressu': Iznenađujuća eliminacija i rijeke suza!

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Nakon uzbudljivog eksperimenta miješanja parova, gdje su se natjecatelji morali naviknuti na nove partnere, došlo je vrijeme za ponovno spajanje s 'originalnim' suigračima na Express vijeću. Antonija Blaće preuzela je ulogu ispitivača škakljivih detalja, a drame nije nedostajalo.

Niko i Borna otkrili su što misle jedno o drugome nakon zajedničkog dana, a Niko je u svom stilu priznao: "Imam drugačija sad razmišljanja i nije mi svejedno." Maja je pred svima Vesni ponovno zamjerila što nije poštovala pravila posljednjeg izazova.

No, pravi šok tek je uslijedio jer je pred timovima bila utrka za opstanak, nakon koje netko sigurno putuje kući. U eliminacijski izazov direktno su išla dva najsporija para iz prethodnog zadatka, dok su trećeg birali ostali timovi. Jedan je tim tijekom glasanja složno poručio da neće nikad dati ruku pomirenja, dok je drugi razočarano rekao da idu na sve i ništa jer su ih poželjeli eliminirati upravo oni koje su smatrali prijateljima. Pale su i suze.

Timovi su se borili za opstanak na tajlandskim ulicama, prolazeći kroz startni zadatak i niz misija – od užurbane tržnice, preko izrade tradicionalnih kišobrana, pa sve do farme bivola i osnova sadnje riže. Kad je došlo vrijeme za ulazak u cilj, zavladala je potpuna tišina. Kandidati su sa suzama u očima bili u potpunom šoku. Pitali su se je li uopće moguće da ispada upravo taj par.

Sudionici su komentirali da im ovo nije fer, no eliminacijski izazov još je jedan dokaz da je 'Asia Express' utrka u kojoj se ništa ne može unaprijed predvidjeti. Tko je ispao, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa' u četvrtak, 12. studenoga, od 21.15 sati na RTL-u, a dostupna je i na Voyo.