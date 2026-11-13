Solinski Adventorium: Gradina opet gori uz hrpu zvijezda i klizalište!

Zabava

Ekipa, spremite se jer Solin ove godine opet diže ljestvicu s Adventoriumom! Od prosinca pa sve do siječnja 2027. Gradina će biti epicentar blagdanske ludnice, s hrpom koncerata, dok će Majdan s klizalištem biti zimski raj za sve klince i one koji se tako osjećaju. Znamo da volite dobru zabavu, a čini se da su organizatori nadmašili sami sebe!

Glazbeni program u Gradini kreće već u petak, 4. prosinca, a otvara ga nitko drugi nego legendarni Željko Bebek! Dan kasnije, u subotu 5. prosinca, stage preuzima Željko Samardžić, pa se pripremite za pravi retro party. Nastavlja se 11. prosinca s Adijem Šošom, a odmah dan nakon, evo nam i Vesne Pisarović. Čini se da su složili lineup za svačiji gušt!

Ni tu nije kraj glazbenoj rapsodiji! U ostatku prosinca, točnije 18. prosinca, stiže nam Duško Kuliš, a 19. prosinca za dobru atmosferu pobrinut će se Dražen Zečić. Teo Grčić nastupa 22. prosinca. Božić, 25. prosinca, rezerviran je za Grupu Elite, a 26. prosinca publiku zabavlja Ivan Sikirić Ićo. Dan nakon Božića sprema se i večer posvećena našem Miši Kovaču – sigurni smo da će biti emotivno! Nikola Rokvić dolazi 29. prosinca.

Za doček Nove godine u Gradini pjevat će Indira – očekujte pravi tulum! A prvi dan 2027. godine, 1. siječnja, obilježit će Matko i Brane. Dakle, neće biti izgovora za spavanje ni dan poslije najluđe noći u godini!

Osim glazbenog ringišpila, Gradina će, naravno, opet biti prepuna adventskih kućica s bogatom ponudom hrane i pića. Organizatori najavljuju ugodnu atmosferu i zabavu uz glazbu, ples i druženje. Znamo da je Advent bez dobre klope kao Božić bez poklona, zar ne?

A za sve obitelji i klince željne zimske radosti, rekreacijska zona Jadro u Majdanu ponovno će dobiti klizalište! Uz to, vozit će i adventski vlakić do izletišta Jadro, a djecu očekuje prava blagdanska čarolija: Dječji doček Nove godine, kutak Djeda Božićnjaka, predstave i koncerti samo za njih, te još hrpa posebnih događanja. Zamislite samo te sretne face!

Solinski Adventorium ove godine stvarno nudi sve – od glazbe za dušu, preko gastronomskih užitaka, do obiteljskih aktivnosti na nekoliko lokacija. Čini se da će Solin biti mjesto gdje se živi i diše Advent, pa čak i oni najzagriženiji hejteri blagdana neće moći odoljeti! Hoćete li i vi provjeriti što to Solin sprema, ili ćete opet ostati doma uz Netflix?