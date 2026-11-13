Noć kazališta: Punoljetna fešta po cijeloj Hrvatskoj!

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Kazališni život u Hrvatskoj sprema se za najveću feštu godine, jer XVIII. Noć kazališta 2026. je pred vratima! U Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, u četvrtak 12. studenog 2026., održana je presica gdje su Sandra Banić Naumovski, Uršula Cetinski i Alexandra Madsen predstavile ono što nas čeka. Manifestacija koja već osamnaestu godinu zaredom povezuje kazališnu scenu cijele Hrvatske, ponovno obećava spektakl, a programski sadržaji su već krenuli 10. studenog u Osijeku i trajat će sve do 23. studenog, kad je završnica u Grubišnom Polju.

Novi gradovi, svježi sadržaji i Skopje u gostima!

Ovo izdanje Noći kazališta je punoljetno, a s osamnaest godina stiže i odgovornost i – još veća zabava! Sandra Banić Naumovski, ravnateljica Centra kulture Dubrava i organizatorica manifestacije, istaknula je da je velika odgovornost, ali i čast upravljati manifestacijom koja se odvija diljem Hrvatske. A izgleda da se šire kao nikad prije! Po prvi put u igri su Dvor, Stari Grad na Hvaru, Kravarsko i Malinska. Ali tu nije kraj iznenađenjima: Teatar Čekori iz Skoplja stiže s predstavom 'Marta' i donosi međunarodni štih cijeloj priči! Osim klasičnih predstava, kazališta se trude približiti nam umjetnost kroz radionice, druženja i razne oblike sudjelovanja publike, pogotovo one najmlađe. Kako je Banić Naumovski istaknula, kazališta nastoje ponuditi živu umjetnost po pristupačnim cijenama, a Dječje kazalište Dubrava čak sprema i pravi mali party. Zamislite, party u kazalištu – to zvuči predobro da bi bilo istinito!

'Radio Dubrava' – putovanje kroz vrijeme uz Prljavce!

Zagrebačko gradsko kazalište Komedija, pod ravnanjem Uršule Cetinski, za ovu prigodu ima pravu poslasticu: mjuzikl 'Radio Dubrava'. Ako ste ga propustili na premijeri u ožujku ove godine, sad je vaša šansa! Kroz priču o ekipi iz zagrebačke Dubrave od 1991. pa kroz dva desetljeća, predstava nas vodi na emotivno putovanje o odrastanju, prijateljstvu, ljubavi i potrazi za mirom u ratnom i poslijeratnom razdoblju. Kroz sudbine stanovnika jednog kvarta prelama se cijela povijest Lijepe Naše. I što je najbolje? Mjuzikl se oslanja na pjesme legendarnih Prljavog kazališta! Uršula Cetinski vjeruje da će se u predstavi prepoznati i publika koja je to vrijeme proživjela, ali i mlađi gledatelji koji ga poznaju iz obiteljskih priča. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, tekst Ana Tonković, glazbu Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek, a aranžmane Fedor Boić. Zvuči kao savršena kombinacija nostalgije i svježine, zar ne?

Plesna 'Divokoza' – jer jutarnji termini mogu biti top!

A za one koji vole nešto drugačije, Zagrebački plesni centar, s umjetničkom voditeljicom Alexandrom Madsen, sprema predstavu 'Divokoza ili prizori iz visokog društva'. I da, igrat će se u jutarnjem terminu – jer tko kaže da jutra ne mogu biti ispunjena kulturom? Ova obiteljska kazališna basna obećava smijeh, pokret i igru, prateći divokozu na njenom putu do popularnosti. Zvuči kao duhovita lekcija o društvenim odnosima i vječnoj potrazi za prihvaćanjem. Režiju i koreografiju potpisuje Natalija Manojlović Varga, što nam garantira top izvedbu. Uz 'Divokozu', Plesni centar ima i druge programe, uključujući obiteljske radionice i susrete s plesnom umjetnošću. Alexandra Madsen je istaknula važnost sudjelovanja: "Noć kazališta pruža iznimno velik prostor za stvaranje i susret s publikom. Veseli nas što možemo sudjelovati s programima različitih formata i približiti plesnu umjetnost publici koja možda nema često priliku susresti se s njom." Super prilika da se upustite u plesne vode, čak i ako mislite da imate dvije lijeve!

Sve u svemu, XVIII. Noć kazališta 21. studenog 2026. okupit će sudionike u čak 50 gradova i mjesta na otprilike 80 lokacija diljem Hrvatske. Pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija, svečano otvorenje je u 18 sati u Dječjem kazalištu Dubrava. Program je toliko bogat i raznovrstan da je skoro pa nemoguće sve obići, ali barem nešto od toga morate uhvatiti! Tko je spreman za kazališni maraton?