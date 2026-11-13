Maida Ribić šokira: Nova frizura i fotka u gaćicama!

Poznati

Maida Ribić, koju smo zapamtili iz 'Gospodina Savršenog', a kasnije smo je gledali i kako barata kuhačom u 'Večeri za 5', opet je uspjela privući svu pažnju na sebe. Djevojka koja se ne boji eksperimentirati, pogotovo kada je riječ o frizurama – jer, budimo realni, već smo je viđali u svakakvim izdanjima – sada ima novu. I to nije sve, jer je uz nju objavila i fotku na kojoj pozira u gaćicama!

Maida očito zna kako se istaknuti i kako podići prašinu. Nema sumnje, nova frizura je tu, ali pravi 'statement' je ovo odvažno poziranje u donjem rublju. Očito je da se Maida osjeća samouvjereno i da želi pokazati svoju smjelu stranu.

Što god mislili o tome, jedno je sigurno: Maida Ribić zna kako ostati relevantna i kako iznenaditi javnost. Je li ovo samo početak novog razdoblja eksperimentiranja ili je Maida pronašla svoj konačni stil? Kako god, nama je uvijek zabavno gledati što će nam sljedeće servirati!