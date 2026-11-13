Kad se spoje dva Rundeka i hladetina koju nitko neće: Ekipa 'Crno-bijelog svijeta' otkrila najluđe anegdote sa snimanja

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U emisiji 'Ponovno zajedno' na HRT-u, kod voditeljice Daniele Trbović, okupila se udarna ekipa 'Crno-bijelog svijeta'. Na jednom mjestu su bili autor i redatelj Goran Kulenović te glumci Filip Riđički, Sara Stanić, Ivona Kundert, Karlo Maloča i Ivan Validžić, a povod je bio prisjećanje na sulude, smiješne i skroz neobične trenutke sa snimanja.

Kulenović se vratio u 2012. kad je, kaže, dobio prijedlog za sitcom iz prošlosti. Čim su malo zagrebali po osamdesetima, bilo mu je jasno da je to materijal za puno jaču priču. Za inspiraciju nije morao daleko, većina likova su nastali po uzoru na ljude iz njegovog života. Ksenija, koju je glumila Jelena Miholjević, recimo, posudila je temperament i radno mjesto u Vodovodu od njegove majke. A Nenad je dobio apetit od Kulenovićevog najboljeg prijatelja Bajsa, lika koji može uvjerljivo ispričati da mu je helikopter sletio na krov.

Dupli Rundek i hladetina koju nitko ne želi

Taj je apetit, čini se, na setu naslijedio Ivan Validžić. Imao je samo četrnaest godina kad je počeo glumiti Nenada, a u skoro svakoj sceni je morao nešto jesti. Jednom je na snimanju bio toliko gladan da je grickao meso s obiteljskog stola i između ponavljanja. Trebalo mu je desetak do petnaest snimanja da shvati da hranu na probi slobodno može preskočiti. I drugi su glumci rado maznuli koji rekvizit s tanjura, ali samo do trenutka kad se na jelovniku našla – hladetina. Nju nitko nije ni taknuo. A zamisli tek njihovu facu kad se na setu, dok je Filip Sertić već bio našminkan i odjeven kao Darko Rundek za Haustorov koncert u Lapidariju, kod Kamenitih vrata pojavi – pravi Rundek! E, to je totalni mind-blown!

Kad se jave osamdesete i skok u Bundek koji ima rok trajanja

Sari Stanić osamdesete su se javile na telefon. Profesor glazbenog s Akademije nazvao ju je oko pola dvanaest navečer jer je gledao seriju i htio joj reći da je kaput nekoć imala njegova prva djevojka. Zasluge za kultni kaput ionako su išle kostimografkinjama. Ivoni Kundert je, pak, jedan detalj pomogao da pronađe lik Vlatke. Čim je na probi stavila one velike naočale, sjetila se frendice iz srednje škole i dio njezina karaktera posudila svojoj junakinji. Prijateljici to, naravno, nikad nije priznala, a ni Daniela iz Ivone nije uspjela izvući ime. Filip Riđički, naš Kipo, nije imao lak zadatak s "šatrovačkim" dijalogom. Razgovor u kojem tako lako premeće slogove učio je kao pjesmicu. Satima je vježbao pred ogledalom, a pred kamerom mu je samo prolazilo: da ne smije pogriješiti. Za skok u hladni Bundek sa Slavkom Sobinom, već u prvoj epizodi, broj pokušaja bio je strogo ograničen. Pod kostimima su imali ronilačka odijela, ali samo jednu presvlaku na obali. Dakle, samo dva puta su mogli u jezero. Za treći pokušaj jednostavno više nije bilo suhe odjeće.

Kad Žac upozna Bregovića, a mobitelci stari telefon

Karlu Maloči je, pak, trebalo dočarati kako se njegov Žac osjeća kad u zahodu ugleda Gorana Bregovića. Igor Mirković ga je pitao koga sluša, a Karlo mu je nabrojao neke američke repere. E, sad zamisli da sretneš jednog od njih, objasnio mu je Mirković. Toliko je Žacu značio Bregović! Najmlađima na setu, Karlu Maloči i Ivanu Validžiću, običan je kućni telefon tražio pojašnjenja. Treba li najprije okrenuti broj, pa onda podignuti slušalicu? Ekipa se smijala, ali iz perspektive nekoga tko je odrastao s mobitelom, pitanje je skroz na mjestu. Pa i tamo prvo utipkaš broj i tek onda pritisneš "zovi". A Matija, koji je za emisiju snimio anketu među obožavateljima, otkrio je da ga je baš 'Crno-bijeli svijet' inspirirao da se bavi novinarstvom. Kad je Riđički čuo da je i za to "kriv" Kipo, poručio mu je da mu je drago ako je sretan, a ako nije, da primi njegove iskrene isprike. Tko bi rekao da jedna serija može izazvati toliko drame, smijeha i – Rundeka?