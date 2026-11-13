Kino repertoar rastura: Depp, Rocky i ekipa pljačkaša stižu u CineStar!

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Ako ste mislili da je preuranjeno razmišljati o božićnim filmovima, CineStar ima drugi plan! Božić je stigao u kino šest tjedana ranije, a uz njega i par naslova koji će vas sigurno prikovati za sjedala. Od četvrtka, 12. studenoga, u CineStaru počela je prava filmska fešta s tri totalno različita, ali jednako privlačna nova filma.

Novi filmovi koje moraš pogledati

Scrooge: Božićna priča (Ebenezer: A Christmas Carol) donosi Johnnyja Deppa na velika vrata, i to ni manje ni više nego kao najpoznatijeg škrtca u povijesti književnosti, Ebenezera Scroogea. Redatelj Ti West, poznat po hororima poput "X" i "MaXXXine", ovaj se put okrenuo Dickensu, a Deppu je ovo prva velika studijska uloga nakon nekoliko godina. Očekuje vas viktorijanski London koji je istovremeno čaroban i pomalo zlokoban, a uz Deppa glumi impresivna britanska ekipa: Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint i Sam Claflin. Fantazija duga sat i pedeset sedam minuta, preporučena za starije od 12 godina.

Kako opljačkati banku (How to Rob a Bank) zvuči kao totalni hit za ekipu koja voli napetost i smijeh. Redatelj David Leitch, majstor iza "Deadpoola 2", "Bullet Traina" i "Kaskadera", ovdje nam donosi priču o bandi pljačkaša koja svoje prepade detaljno objašnjava na YouTube kanalu. Naravno, viralna slava privlači pažnju iskusnog FBI agenta i briljantne softverske inženjerke, pa banda kreće u svoj najambiciozniji pothvat dok im se obruč steže. Glavne uloge tumače Nicholas Hoult i Zoë Kravitz, a društvo im prave Christian Slater i Pete Davidson. Akcijska komedija, dva sata i dvije minute čiste zabave, iznad 15 godina.

Ja sam Rocky (I Play Rocky) nas vraća pola stoljeća unatrag! Nakon što je "Rocky" 1976. pokorio svijet, napokon dobivamo priču o tome kako je do tog kultnog filma uopće došlo. Oscarovac Peter Farrelly ("Zelena knjiga") režirao je film o mladom, tada nepoznatom, Sylvesteru Stalloneu. Glumac Anthony Ippolito tumači Stallonea koji je napisao scenarij i bio uvjeren da glavnu ulogu mora igrati upravo on – unatoč tome što su ga studiji redom odbijali i nudili novac samo da odustane. Svaka čast, Sly! Biografska drama traje dva sata i osam minuta, preporučena za starije od 12 godina, a u CineStaru je već u programu s oznakom "Pretpremijera" od četvrtka, 12. studenoga.

Posebna događanja i što još igra

Uz nove filmove, CineStar je pripremio i hrpu posebnih događanja. Uz kupljenu ulaznicu za animirani film Mačak u šeširu mališani u subotu i nedjelju, 14. i 15. studenoga, dobivaju kreativnu knjigu aktivnosti i bojanki. Ljubitelji kultnih filmova neće propustiti Tuškanac u gostima u CineStaru Branimir Mingle Mall, gdje nas već naredni ponedjeljak, 16. studenoga, čekaju "Čarobnjak iz Oza" i "Mulholland Drive" Davida Lyncha. Bit će tu i Obiteljski vikend 28. i 29. studenoga s Disneyjevim animiranim filmom "Hexe: Kraljevstvo čarolije" uz darove za najveselije posjetitelje.

Trenutno na repertoaru ima još hrpa hitova: od blockbustera poput "Street Fightera" i japanskog diva "Godzille Minus Zero", do trilera i drama kao što su film s Helen Mirren i "Udarni termin" s Robertom Pattinsonom. Ljubitelji jeze mogu se naježiti uz "Najezdu" o invaziji paukova ili domaći horor "Štriguni", a za najmlađe tu je i domaći animirani "Kristalni planet".

Uskoro u kinu

I za kraj, brzo bacite pogled što nas čeka uskoro. Već 19. studenoga stiže prednastavak Igara gladi. Krajem mjeseca, 25. i 26. studenoga, očekuju nas "Dozvola za nove Fockere" s Benom Stillerom i Robertom De Nirom, a 3. prosinca stiže domaća krimi komedija "Hajka".

Toliko toga, kako ćemo sve stići pogledati? Koji film je tebi na vrhu liste za ovaj vikend?