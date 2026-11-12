Jacques Houdek: Lijekovi za mršavljenje, šale i šok na vagi!

Poznati

Pjevač Jacques Houdek, mentor u hrvatskoj verziji showa The Voice, govorio je u podcastu Nema labavo by IN magazin, progovarajući o temama koje se tiču mnogih, ali o kojima se rijetko priča s takvom iskrenošću. Od najnovijih trendova s lijekovima za mršavljenje, preko humora kao moćnog obrambenog mehanizma, pa sve do svoje osobne dugogodišnje borbe s kilogramima koja je kulminirala jednim, blago rečeno, šokantnim trenutkom. Spremni za dozu realnosti?

Lijekovi za mršavljenje: Podržava, ali s rezervom

Jacques, kao veliki zagovornik napretka i pomoći, jasno poručuje da je svaka pomoć dobrodošla u borbi s kilogramima. Smatra da je vrijeme da netko smisli nešto i za njih. Ipak, kad su u pitanju novi lijekovi za mršavljenje koji su zadnjih godina postali pravi hit, Houdek se drži malo po strani. Kaže da zasad radije prati tuđa iskustva i da se on sam još ne bi odlučio na takav korak. Zašto? Jednostavno, nema dovoljno informacija. Malo ga, priznaje, brine nepoznato, a spominje i cjepiva, koja smo morali primiti ne znajući kakve će biti posljedice. Kaže da se ne boji, ali ima rezervu jer ne zna mnogo, no ne isključuje to. Znanost je tu da nam pomogne, pojasnio je svoj promišljeni stav. Bolje spriječiti nego liječiti, zar ne? Ili barem informirati se!

Humor kao supermoć za nesigurnosti

Ako ste ikada vidjeli Jacquesa, znate da je on majstor humora, pogotovo onog na vlastiti račun. Potvrdio je da mu je to zapravo obrambeni mehanizam koji fura još od djetinjstva, prisjećajući se kako je kao "debeli klinac" od petog, šestog razreda morao razvijati taj svoj šarm kako bi preživio. Objasnio je da ljudi koji se osjećaju drugačijima zbog nečega često razvijaju humor i šarm kao svoj "superpower" da se lakše nose s vlastitim nesigurnostima. A onda je dao jednu, ruku na srce, poprilično točnu opservaciju: da ekstremno lijepi ljudi nemaju potrebu razvijati osobnost i šarm na razini kao oni koji se osjećaju drukčijima. Ha, tko bi rekao? Kaže da je, nažalost, upoznao puno lijepih, ali, kako on to kaže, "plitkih, praznih ljudi" koji osvajaju svojom ljepotom, ali ti slojevi se vrlo brzo potroše jer su plitki, jer nemaju dubinu. Naravno, da ne bi bilo zabune, odmah je dodao kako poznaje i brojne ljude koji su istodobno fizički privlačni i imaju prekrasnu osobnost. Poanta je jasna: kad te nešto izdvaja na neki ne pozitivan način, humor ti je spas. "To je klasično," zaključio je. Priznajte, i vi se na to oslanjate, zar ne?

Šok na vagi i skoro 40 kilograma manje

Osim o ovim "dubokoumnim" temama, Jacques je progovorio i o svojoj dugogodišnjoj, nimalo lakoj borbi s kilogramima. Prije šest godina, negdje "tijekom korone", doživio je pravi šok koji ga je, čini se, baš prodrmao i potaknuo na veliku promjenu. Naručio je posebnu vagu koja je mogla izmjeriti i veću težinu od one koju su imali doma, a kad je stao na nju – kaže da se jednostavno "prenerazio"! No, dobra vijest je da se taj šok isplatio: od tada je, s velikim zadovoljstvom ističe, lakši za "nekih 38, 39 kilograma." Svaka čast, Jacques! Iako je postigao super rezultat, priznaje da mu je i danas jezivo gledati stare fotografije iz tog razdoblja. Nedavno se čak, u svom stilu, našalio na račun supruge i menadžera: pitao ih je kako su ga uopće pustili iz kuće. Vidi se da ga je ta spoznaja stvarno uzdrmala, jer priznaje da u čovjeku izaziva "jezu i strah." Iako je o svemu govorio uz dozu humora, ne skriva da ga prisjećanje na tadašnji izgled i danas uznemiruje. Ma kužimo, ta ogledala ponekad znaju biti brutalna!

Što vi mislite, je li humor zaista najbolji obrambeni mehanizam, ili jednostavno pomaže da preživimo ove lude dane?