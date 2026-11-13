Laura Gnjatović: "Po prvi put se istinski sramim svoje profesije"

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Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović oglasila se na svom Instagram profilu povodom smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša. Kristian je preminuo 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, dok je kazneni postupak u tijeku.

Laura, koja i sama radi kao medicinska sestra u dubrovačkoj Hitnoj pomoći, nije mogla šutjeti. Otvoreno je napisala kako se srami svoje struke. "Po prvi put u životu se istinski i duboko sramim svoje profesije", poručila je.

Laura se pita što je Kristian, koji zbog fiksacije za krevet nije mogao ništa napraviti, uopće morao reći da ga netko kazni "kaznom posljednjih riječi". Istaknula je kako nemirnog i za krevet fiksiranog pacijenta, prema njezinu iskustvu i iskustvu svakog zdravstvenog djelatnika, nikad nije trebalo gušiti, udarati ili primjenjivati bilo kakvu silu.