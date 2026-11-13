Mladen Grdović: Bio sam žrtveno janje, a zamalo sam zamrzio i glazbu!

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Mladen Grdović vraća se na glazbenu scenu nakon što se, priznaje, „zasitio“ glazbe i uzeo kratak predah. Snimio je spot za jednu od svojih starih uspješnica, a u razgovoru za In Magazin otvorio dušu o svojoj karijeri, iskrenosti i stanju glazbene industrije, ne štedeći ni sebe ni druge.

Prevelik odmor od klavira

Ma zamisli ti ovo, nakon godina i godina provedenih u studiju i na bini, Grdović je, kaže, zamalo zamrzio klavir, pismu – ma sve živo! Nakon naporne ljetne turneje pauza je trajala mjesec i pol; kad god bi čuo glazbu, gasio bi ju odmah, i u autu. „Poslije dugo godina jednostavno sam počeo mrziti klavir, pismu, sve. Sve sam gasio, u autu, ne daj Bože, nikakva muzika, ništa,“ priznao je Grdović i dodao da se to jednostavno dogodi: „zasitiš se, mrziš muziku, ne ideš nigdje gdje ima glazbe.“ Bome, tko bi rekao da se to događa i glazbenicima s 46 godina karijere! Ali, srećom, taj je odmor od svega trajao kratko. Kad je shvatio da mu nešto fali, odmah je, kako to samo on zna, krenuo u akciju. Snimio je videospot za pjesmu „Tiho, tiho more šumi“ u Šibeniku, onu s kojom je daleke 2003. godine pokorio Zadarfest. Kaže, ima on oko 400 pjesama koje je skladao, pa zašto bi izmišljao toplu vodu kad bi nove pjesme mogle biti samo kopije starih, a mnoge stare mlađe generacije nisu ni čule?

„Novi se bore za viralan hit, ne za pismu“

Grdović nam je otkrio i svoje mišljenje o današnjoj glazbenoj sceni, i, budimo iskreni, nije baš oduševljen. Po njemu, nekad su se glazbenici družili i natjecali tko će napraviti bolju pismu, a danas se sve svelo na potragu za viralnim hitovima, umjesto iskrenih emocija. „Svi smo se družili, bili prijatelji, a bilo je tu jako puno kvalitete. Borili smo se tko će napraviti bolju pismu,“ prisjetio se. Njegova poruka mladim kolegama je jasna kao dalmatinsko sunce: „Danas bih samo htio reći da ovi mlađi moraju gledati malo i u budućnost, malo se više potruditi i svirati.“ Lako je, kaže, biti popularan godinu dana, ali pravi izazov je opstati na sceni cijelih 45 godina, kao on. Neke njegove pjesme, poput „Dalmatinca“ ili „Nije u šoldima sve“, trebale su, priznaje, malo duže da zažive kod publike. Ali kad ih publika prihvati, onda se pjevaju na stadionima, svadbama i feštama, pa čak ih i djeca pjevaju. E, to je onda pravi hit, onaj s „posebnom vrijednošću“!

Cijena iskrenosti i Al Bano kao uzor

Ali nije Grdović bio Grdović da ne spomene i ono po čemu je najpoznatiji – svoju iskrenost. Kaže da ga je to puno, ma i previše koštalo tijekom 46-godišnje karijere. Iskrenost je, tvrdi, imala svoju cijenu, ali ne žali zbog toga. „Moja iskrenost koštala me puno, i previše, ali nije mi krivo, to je tako. Jedan mora biti žrtva, žrtveno janje,“ izjavio je Grdović. Uh, jaki su to zaključci! Još je dodao da je on bio „kriv i za auta i za bevandu i za ovo i ono,“ te da je „pokrivao sve one koji rade najgore stvari.“ No, o mirovini ne razmišlja. Kao uzor mu služi Al Bano, koji sa 84 godine još uvijek veselo šeta s publikom i smije se s mladima. Grdović bi to, kaže, volio dočekati. S obzirom na to da ga čekaju Advent u Zadru, koncerti u Istri i Sloveniji, doček Nove godine u Trilju, pa čak i turneja po Australiji u veljači, čini se da nam Mladen neće tako skoro u mirovinu. Što mislite, hoće li i Australci pjevati „Ako odeš ti, neće more isprati mrvu ljubavi“ na feštama?