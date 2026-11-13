Danijeli se jelo gorko odbilo od glavu: Napustila je MasterChef!

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Joj, ekipa, držite se za stolice! Putovanje Danijele Luburić u MasterChefu je završilo, i to nakon pravog dramatičnog stres testa protiv Filipa. Kulinarske rukavice su pale, a tanjuri su, čini se, pričali svoju gorku priču.

Zadatak koji im je došao glave? Replicirati "čuček v vinu", jelo bivšeg natjecatelja Dominika Škaleca. Zamislite samo pritisak – skuhati nešto što je netko već savršeno napravio, a vi se borite za ostanak! Zvuči zahtjevno? Apsolutno! Kao kad ti mama traži da napraviš nešto što je ona vidjela na Pinterestu, ali s dvostrukim pritiskom kamera i žirija.

Iako su se naši kulinarski borci solidno snašli s pojedinim tehnikama – farsa, punjenje, membrana – završna degustacija je otkrila da nešto ipak ne štima. Stjepan je komentirao: „Složili smo se da ste svi dobro svladali farsu, punjenje, membranu, ali sva četvorica smo se složili s tim da je jedan tanjur prešao granicu gdje bi ga, da smo ga dobili u restoranu, vratili nazad u kuhinju.“ Pa tko bi htio takvu reklamu za svoj restoran, realno?

I pogodite čiji je to bio tanjur koji je žiri poslao natrag u kuhinju (naravno, figurativno)? Naravno, Danijelin! Mario nije imao milosti kad je otkrio presudne detalje, baš onako direktno kako to volimo: „Jelo koje je presudilo je ono koje je imalo gorčinu, umak je bio gorak, a smrčci nisu bili jestivi, to je bio tvoj tanjur Danijela.“ A da, gorčina u umaku i nejestivi smrčci – pa tko to ne voli, ha? Zvuči kao savršen obrok za nekog tko je na dijeti... od jela općenito!

Danijela je priznala poraz. „Žao mi je. Dala sam sve od sebe. Danas nije bio moj dan. Znala sam da nije sve kako treba. Nisam mislila da će biti baš toliko loše. Drago mi je što sam uopće dobila priliku da budem ovdje“, priznala je iskreno. Realno, nekad jednostavno nije tvoj dan u kuhinji, makar se trudio kao da ti život ovisi o tome, i svi smo to barem jednom doživjeli, zar ne?

Mario joj je ipak uputio riječi podrške koje su nas malo raznježile (ili je to bio samo šećer u krvi od previše gledanja realityja, tko će ga znati?). Zaključio je: „Tvoje mjesto je u kuhinji, srčani ljudi su potrebni u kuhinji. Čista si na jeziku i čista si u namjerama. Takva snaga je u kuhinji potrebna.“ Evo, bar nešto pozitivno u cijelom tom gorkom okusu eliminacije, da je srce na pravom mjestu.

Na odlasku, Danijela je ekipi u top 13 zaželjela „svu sreću i more snage“. Mi se nadamo da će se to „more snage“ pretvoriti u „more ukusne hrane“ za nju i da više neće biti gorkih iznenađenja na njenim tanjurima. Recite nam iskreno, je li Danijelin odlazak bio očekivan ili vas je iznenadio kao gorčina u umaku?