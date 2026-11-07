Zrinjevac je gorio za Mišu: Kiša nije mogla zaustaviti pravu feštu!

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Mislili ste da će nas kiša držati doma pred Netflixom, umotane u deke? E pa, prevarili ste se! Zagreb je u srijedu navečer pokazao da za neke stvari – pogotovo kad je u pitanju legenda – loše vrijeme jednostavno ne postoji. Zrinjevac je postao epicentar prave nostalgije i čistih emocija. Skupila se ekipa, baš kao nekad na koncertima, kako bi odala počast vječnom Miši Kovaču.

Iako je pljuštalo kao da je netko zaboravio zatvoriti slavinu na nebu, to nije spriječilo prave fanove. Nabili su se pod glazbeni paviljon, totalno ignorirajući mokre uvjete. Nije bitno što je padalo, bitno je da se pjevalo! Bezvremenski hitovi legendarnog pjevača, odjekivali su parkom. Zagrepčani su zajedno pjevali, stvarajući dirljive prizore.

Ovo je dokaz da prava glazba i istinske legende nemaju rok trajanja, a ni par kapi kiše ih ne može pokolebati. Iskreno, nismo ni sumnjali da će Mišo imati takvu podršku. Pa, koja je vaša omiljena Mišina pjesma uz koju biste stajali i na kiši do jutra?