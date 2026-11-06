Vikend je stigao: Evo gdje te čekaju najbolje svirke i partyji diljem Hrvatske!

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Bilo da si za elegantni groove ili divlju distorziju, naći ćeš nešto za sebe. Ponesi tenisice, bit će posla za noge, jer izbor je ogroman, a mi ti donosimo kompletan vodič kroz najbolje događaje ovog ludog vikenda!

Petak, 6. studenog: Počinje gužva!

Već u petak 6. studenog počinje se osjećati gužva, a program je raznolik kao nikad. U Zagrebu se nastavlja serijal Moonlight Sessions u Boogie Labu, idealan za sve koji vole noćnu vibru i elegantan groove. Za ljubitelje klasike, Lisinski sprema Crveni ciklus Zagrebačke filharmonije, gdje će Maria Sotriffer i Valentin Egel voditi program koji će ti milovati živce i puniti dušu – idealno za reset nakon stresnog tjedna. Ako ti treba doza eksperimenta i tehnologije, Koncertna dvorana Blagoje Bersa nudi program Sound and Music Computing, koji spaja ljudski gest i sustav. Klub Močvara slavi velikih 30 godina Radio Studenta, uz glasnu i iskrenu klupsku atmosferu. U Tvornicu kulture stiže Meri Cetinić i donosi hitove koje znaš napamet, a publika će, naravno, pjevati u glas. Peti Kupe se zagrijava za subotnji klupski val, dok Kulturni centar Travno odzvanja južnoameričkim strunama Patrica Sullivana. Arena Zagreb se trese uz Seku Aleksić i njezin pop spektakl, a ako voliš velike refrene i još veću atmosferu, znaš gdje ti je mjesto!

Izvan metropole ritam je jednako živ! U Rijeci Mile Kekin trese Pogon, u Slavonskom Brodu Tadijine jeseni vraćaju stih i glazbu u Glazbenu školu, dok Dubrovnik Jazz Outbreak kreće u Lazaretima. Osijek otvara Memorijal Franjo Krežma, omladinski klasik s velikom tradicijom. Također, u Malom Barbarellasu u Zagrebu nastupaju John Talabot i Young Marco, a Split obilježava 14. Dane klasične gitare na raznim lokacijama. Petak je pun, ali čuva snagu i za ostatak vikenda.

Subota, 7. studenog: Epicentar se trese!

Subota 7. studenog je pravi epicentar događanja! U Lisinskom nastupa Vanna, garantirajući elegantan pop uz vrhunski bend – sve na razini, naravno. Tvornica kulture ispunit će se fanovima uz legendarnu „Distorziju“ Električnog orgazma, ploču koja je obilježila, pa, generacije! Prava poslastica za nostalgičare i ljubitelje dobrog starog rocka. Studentski centar diše na škrge, jer Brucifer okuplja tisuće brucoša i sve njihove prijatelje; Zagreb se pretvara u jedan veliki kampus, kaos je zagarantiran! Peti Kupe dovodi Âme, Kristijana Molnara i Pepija Jogardea za klupski rez s potpisom, dok Boćarski dom podiže Veliku Frku s TBF-om, The Bastardzima i E. T.-jem. Na Cvjetnom trgu Podočnjaci dižu šušur među prolaznicima, stvarajući pravi gradski soundtrack. Seka Aleksić nastavlja svoj pop spektakl u Areni, a John Talabot i Young Marco ponovno su u Malom Barbarellasu.

Rijeka se ne predaje: u Palachu Gliste i Trash Party garantiraju gužvu na plesnom podiju, a u Pogonu Diamond Dust obilježava dvadeset godina prašine i sjećanja. U Hard Placeu nastupaju Mile Mijač i Krivo društvo s „Divlje, s ljubavlju...“, dok se Moonlight Sessions nastavljaju u Boogie Labu. Dubrovnik vozi drugi dan jazz ofenzive. Subota je stvorena za tenisice i jak ritam, pa kud god krenuli, teško je promašiti dobar provod!

Nedjelja, 8. studenog: Lagano privođenje kraju... ali ne skroz!

Nedjelja 8. studenog je mekša, ali nimalo uspavana. U Močvari nastupa Kim Salmon’s Smoked Salmon, legenda garaže i post punka. Ovo je koncert za znalce i sve koji vole sirove gitare – bez filtera, naravno! Hrvatski državni arhiv ugošćuje Ciklus Pleyel Svetislava Stančića, gdje Eva Gevorgyan donosi raskoš klavira i program koji smiruje puls nakon burnog vikenda. Dubrovnik zatvara Jazz Outbreak, uz još jedan set improvizacije i energije među kamenim zidovima Lazareta, dok se Moonlight Sessions nastavljaju u Boogie Labu.

Ako ste vikend proveli u pokretu, nedjelja je savršena za fini završni akord, uz malo manje buke i puno muzikalnosti. Ali, iskreno, tko se uspije smiriti nakon ovakvog vikenda? Tko kaže da nedjelja mora biti dosadna?