Dvostruki udarac: John Wick se vraća u igri i na platnu!

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Keanu Reeves se vraća u ulozi kultnog Johna Wicka, ali fanovi će ga vidjeti ne samo na filmskom platnu, već i u potpuno novoj videoigri. Glumac će posuditi glas i izgled glavnom liku te visokobudžetne igre koju razvija studio Saber Interactive, ekipa poznata po igri Warhammer 40,000: Space Marine 2. Projekt je službeno predstavljen još u veljači 2026. godine, tijekom Sonyjeve prezentacije State of Play, a u cijelu priču uključen je i Chad Stahelski, redatelj svih dosadašnjih filmova o Johnu Wicku. Cilj je jasan: dati igračima priliku da uskoče u cipele slavnog ubojice i dožive svu akciju po kojoj je franšiza postala poznata.

Ali, drž' se, ovo nije nastavak! Radnja igre smještena je godinama prije prvog filma iz 2014. godine, vraćajući nas u doba kada je John Wick bio aktivni plaćeni ubojica. Istražit ćemo raniju fazu njegova života, prije opasnog zadatka koji mu je omogućio da napusti kriminalni svijet i započne mirniji život. Uz poznate face iz filmova, pojavit će se i skroz novi likovi, osmišljeni baš za igru. Bit će to akcijska igra za jednog igrača, s pogledom iz trećeg lica, a naglasak je na brutalnim borbama prsa o prsa, pucnjavama i onom prepoznatljivom stilu borbe – kombinaciji oružja i borilačkih vještina. Čak su najavljene i sekvence vožnje, a razvojni tim se trudi da borbeni sustav bude što sličniji onome iz filmova. Keanu Reeves i Chad Stahelski su tu da osiguraju da igra ostane vjerna duhu serijala.

Zanimljiv detalj je da će mlađi John Wick imati malo drukčiji borbeni stil – grublji i instinktivniji, a borbe će biti manje uglađene nego kasnije. Igra se razvija za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC, ali službeno ime i datum izlaska još su misterij. Iako se šuškalo o 2028. godini kao mogućem terminu, iz Saber Interactivea su to demantirali, poručujući da još ništa nije službeno potvrđeno. Dakle, strpljenja, mladi padawani!

A dok čekamo da se bacimo u digitalni svijet Wickove prošlosti, stigle su i super vijesti za filmofile: Lionsgate je potvrdio da peti film dolazi! I da, Keanu Reeves bi opet trebao preuzeti glavnu ulogu, unatoč završetku četvrtog dijela koji nam je malo zakuhao misli o sudbini njegovog lika. Očito, ne možeš samo tako u penziju kad si John Wick! Serijal je od 2014. postao prava mašina za akciju, a već se proširio serijom The Continental i filmom Ballerina. Nova videoigra je savršena prilika da zavirimo u raniji život našeg omiljenog bivšeg ubojice, dok se filmoljupci s nestrpljenjem pitaju kada će opet na veliko platno.

Što ti misliš, hoće li mlađi, grublji Wick biti jednako neodoljiv kao onaj stariji? Bacite nam komentar!