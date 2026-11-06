Maja Šuput: Upoznajte Tokya, novog člana obitelji s najvećim ušima!

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Pripazite, stiže prava lavina slatkoće direktno iz doma naše estradne kraljice! Maja Šuput ima novog člana obitelji, i to kakvog! Pripremite se za "aww" trenutke jer je na Instagramu podijelila preslatke fotke malenog psića koji se zove Tokyo.

"Naša je obitelj dobila još jednog malog člana," napisala je Maja, a mi smo odmah shvatili da nije riječ o novom studijskom albumu, već o krznenom neodoljivom čupavcu koji će ukrasti sve simpatije. Opisala je da ima četiri šapice i najveće uši na svijetu te da je već ukrao sva njihova srca. I, realno, tko se ne bi složio? Te uši su apsolutni hit! Definitivno su spremne za naslovnice svih magazina!

Maja je na svom profilu objavila nekoliko fotki novog mezimca, a na jednoj od njih s Tokyom pozira i njezin partner, poduzetnik Emil Tedeschi mlađi. Očito je da je cijela obitelj pala na šarm ovog mališana, a mi im ne zamjeramo ni najmanje. Tokyo je već sad prava zvijezda i mislimo da će nam uskoro krasti show s Majinih objava.

Hoće li Tokyo postati prava putujuća celebrity zvijer? Hoćemo li ga gledati u avionu, na jahti ili možda čak na pozornici? Jedva čekamo vidjeti sve njegove avanture! Kladimo se da će imati bolji Instagram od pola nas, zar ne?