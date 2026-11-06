Glumac Ammar Mešić preselio se u Zagreb i našao novi posao: Raditi se mora, šta mi teško!

Poznati

Ako ste mislili da poznati ne moraju da rade, Ammar Mešić dokazao je suprotno! Srpski glumac, kojeg hrvatska publika itekako dobro zna iz serije U dobru i zlu, uhvatio se posla u zagrebačkom Konzumu.

Da, dobro ste pročitali! Ammar je objavio nekoliko fotki na društvenoj mreži X (znate, ono što smo nekad zvali Twitter) s prvog radnog dana. Na jednoj je pozirao ful opušteno među policama trgovine, u onoj prepoznatljivoj crvenoj majici s logotipom Konzuma, a druga fotka je ispred ulaza. Jasno je i što je napisao: Raditi se mora, šta mi teško. Prvi radni dan. Polako… Dok sve ne bude baš onako kako treba. Dođite u Konzum. P.S. NIJE REKLAMA. Kakav kralj!

Ali to nije sve! Dodao je i stih koji je odmah podigao prašinu: U pozadini ide pesma jedan čovek nikad sreću nemao. Mediji su to odmah protumačili kao još jednu provokaciju upućenu srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Tipično Ammar, zar ne? Njegova objava izazvala je, naravno, lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su ga obasuli podrškom, a jedna korisnica je ful iskreno napisala da je on rijedak slučaj normalnog čovjeka kojeg neka vrsta slave nije pojela. Pa, priznajemo, takve danas ne viđamo svaki dan!

Glumac je ranije iskreno progovorio o tome kako je zbog svojih političkih stavova i javnog kritiziranja Vučića ostao bez glumačkih angažmana u Srbiji. Konkretno, 2023. godine dobio je otkaz u popularnoj srpskoj seriji "Igra sudbine" nakon što je podržao prosvjede protiv vlasti. Nakon toga otišao je u Beč, gdje je tri mjeseca radio na građevini, čisteći stanove od građevinskog otpada. Sam je ispričao da mu je taj posao pomogao da financijski stane na noge.

Glumačku karijeru je, srećom, nastavio u Hrvatskoj, gdje je dobio ulogu Mire u seriji U dobru i zlu. Radio je i na slovenskoj seriji "Nemirna krv", a bio je i voditelj Survivora. Još u srpnju ove godine otkrio je da se odlučio trajno preseliti u Zagreb i da čeka potrebne dokumente kako bi počeo raditi u Konzumu, jasno poručivši da se od nečega mora živjeti i zarađivati.

Dotakao se i drame s Instagramom: otkrio je da mu je ugašen profil s oko 150 tisuća pratitelja, tvrdeći da je to rezultat prijava više od 10 tisuća lažnih profila. Zvuči kao tipična Instagram zavrzlama, zar ne? U svakom slučaju, Ammar očito ne bježi od posla i želi živjeti pošteno, bez obzira na to koliko je 'slavan'. Je li ga to čini još većom zvijezdom u tvojim očima?