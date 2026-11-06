Ivanišević i Dragović: Pravna drama dobiva novi nastavak!

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Ma tko bi rekao da sudski ring za Gorana Ivaniševića i Tatjanu Dragović nema kraja? Upravo tako, drama se nastavlja! Županijski sud u Bjelovaru ponovno je promiješao karte i ukinuo presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koja je proljeća ove godine nepravomoćno odlučila da Tatjana ne mora Goranu isplatiti silan novac koji on od nje potražuje.

E, pa sad se vratimo na početak, jer cijela priča, vjerovali ili ne, ide opet na ponovno suđenje! Riječ je o cifri od čak 2,47 milijuna eura, što nije šala, priznat ćemo. To znači da će se bivši supružnici ponovno susresti u sudnici, a mi već vidimo naslovnice.

Goran Ivanišević je, očekivano, kratko prokomentirao ovaj nastavak pravne bitke, poručujući da u potpunosti vjeruje u institucije i svojim odvjetnicima. Klasika, rekli bismo. S druge strane, Tatjana Dragović je izjavila da je sudska odluka nije iznenadila. Dodala je i da joj je ovaj cijeli postupak odavno prestao biti samo pitanje novca i imovine, već da je u igri njezin integritet i istina. Dakle, nije samo lova u pitanju, nego nešto puno više!

Pa, izgleda da nas čeka još jedna runda ovog teniskog meča izvan terena. Tko će na kraju podići pehar, ostaje da vidimo – ali sigurno nam neće biti dosadno pratiti! Što mislite, hoće li ovaj put biti konačno?