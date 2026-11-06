Jelena Urukalo: Ikona s pista i reality showa koju nitko ne zaboravlja!
Jelena Urukalo bila je jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki. Nekad je "žarila i palila" modnim pistama.
Veliki korak u njezinoj karijeri dogodio se 2003. godine kada je osvojila pobjedu u kategoriji modela u megapopularnom showu 'Story Super Nova'.
Gledatelji je pamte i po sudjelovanju u reality showu 'Farma' 2008. godine.
Danas Jelena Urukalo ima sasvim drugi posao.
S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.