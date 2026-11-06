Baby Lasagna skinuo Britney Spears! Je li pop princeza bila njegov 'zabranjeni užitak'?
Baby Lasagna je ponovno priredio glazbeno iznenađenje koje je oduševilo fanove. Uoči velike europske turneje, sa svojim je bendom obradio veliki hit pop princeze Britney Spears, i time nam pokazao da se u njemu krije puno više od "Rim Tim Tagi Dima". Očekivano? Ma, ni blizu! A mi kažemo – bravo!
Ipak, ovo nije prvi put da je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, pokazao simpatije prema opusu ikone popa. Još je u travnju 2024. godine iznenadio svoje pratitelje na TikToku kratkom snimkom na kojoj je pjevao legendarnu pjesmu „...Baby One More Time”. Tada se našalio u opisu videa, napisavši kako pjeva kad njegova djevojka Elizabeta ujutro ode na posao, a on ostane sam, nezaposlen i tužan.
Ta izvedba je tada totalno raspametila eurovizijske fanove, a mnogi su pohvalili njegove vokalne sposobnosti u pop baladi, koje su bile u potpunoj suprotnosti s onim žestokim vokalom iz njegovog hita. A sada je otišao korak dalje i napravio obradu cijele pjesme.
„Kao mladom metalcu, Britney mi je bila tajni, ‘zabranjeni’ užitak, no kako sam odrastao, osjećaj krivnje je nestao, a užitak je ostao. Ovo je naš mali hommage ovoj pop-legendi!” – izjavio je Baby Lasagna. Eto, priznao je! Svi imamo te "zabranjene" užitke, zar ne?
Na Redditu se nedavno razvila zanimljiva rasprava u kojoj su obožavatelji analizirali razliku između njegovog autorskog izričaja i obrade pop pjevačice. Mnogi su se složili kako mu pitomiji stil pjevanja odlično stoji te su pohvalili njegov glazbeni talent. Nama se čini da Baby Lasagna ima još puno aduta u rukavu, a mi smo spremni za svaki od njih. Što mislite, hoće li na turneji zapjevati i nešto od Ariane Grande?