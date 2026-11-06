Baby Lasagna skinuo Britney Spears! Je li pop princeza bila njegov 'zabranjeni užitak'?

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Baby Lasagna je ponovno priredio glazbeno iznenađenje koje je oduševilo fanove. Uoči velike europske turneje, sa svojim je bendom obradio veliki hit pop princeze Britney Spears, i time nam pokazao da se u njemu krije puno više od "Rim Tim Tagi Dima". Očekivano? Ma, ni blizu! A mi kažemo – bravo!

Ipak, ovo nije prvi put da je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, pokazao simpatije prema opusu ikone popa. Još je u travnju 2024. godine iznenadio svoje pratitelje na TikToku kratkom snimkom na kojoj je pjevao legendarnu pjesmu „...Baby One More Time”. Tada se našalio u opisu videa, napisavši kako pjeva kad njegova djevojka Elizabeta ujutro ode na posao, a on ostane sam, nezaposlen i tužan.

Ta izvedba je tada totalno raspametila eurovizijske fanove, a mnogi su pohvalili njegove vokalne sposobnosti u pop baladi, koje su bile u potpunoj suprotnosti s onim žestokim vokalom iz njegovog hita. A sada je otišao korak dalje i napravio obradu cijele pjesme.

„Kao mladom metalcu, Britney mi je bila tajni, ‘zabranjeni’ užitak, no kako sam odrastao, osjećaj krivnje je nestao, a užitak je ostao. Ovo je naš mali hommage ovoj pop-legendi!” – izjavio je Baby Lasagna. Eto, priznao je! Svi imamo te "zabranjene" užitke, zar ne?

Na Redditu se nedavno razvila zanimljiva rasprava u kojoj su obožavatelji analizirali razliku između njegovog autorskog izričaja i obrade pop pjevačice. Mnogi su se složili kako mu pitomiji stil pjevanja odlično stoji te su pohvalili njegov glazbeni talent. Nama se čini da Baby Lasagna ima još puno aduta u rukavu, a mi smo spremni za svaki od njih. Što mislite, hoće li na turneji zapjevati i nešto od Ariane Grande?