Omiljeni par s malih ekrana ponovno zajedno! Cvita i Nikola i van seta?

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Naši omiljeni televizijski golupčići, Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, koje znamo kao Cvitu i Nikolu Vukasa iz ultra popularne serije 'Divlje pčele', ponovno su bili zajedno! Ovaj put, nisu se našli na setu snimanja ili nekom promo eventu, već su uhvaćeni kako uživaju u kulturi na premijeri predstave 'Dugo putovanje u noć'. Predstava se, inače, prikazivala u zagrebačkom kazalištu Gavella, a bazirana je na drami legende Eugenea O'Neilla, u režiji Vanje Jovanovića. Očito je da im se dobro putuje zajedno, i u kazalište!

Nije im ovo, doduše, prvi put da se pojavljuju skupa izvan serije. Nedavno su bili na premijeri povijesnog filma 'Posljednji rimski bog', tako da polako postaju naš omiljeni 'premijerni par' s crvenih tepiha. Lidija je za ovaj kazališni izlazak odabrala kombinaciju koja se sastoji od kožnate jakne, klasičnu crnu bluzu i super-trendi traperice širokih nogavica. Ipak, pravi potpis looku dala je crvena torbica brenda Coach – onako, da malo razbije monotoniju i doda dašak boje. Ivan je, s druge strane, išao na provjerenu kartu s plavim puloverom visokog ovratnika i elegantnim smeđim kaputom. Izgledaju kao da su se uskladili, ili je samo kemija ta koja ih spaja i na modnoj razini?

Da se odlično slažu i kad kamere ugase, to više nije nikakva tajna, već javna stvar! Lidija je još prošle godine iskreno ispričala kako s Ivanom ima najviše scena, uz svoje televizijske sestre. I to nije sve! Dodala je, „Sve si možemo reći – i apsolutni je profesionalac od čovjeka, a privatno mi je kao brat.“ Ma dajte, molim vas! Ta 'brat-sestra' zona često je samo paravan za nešto dublje, pogotovo kad su u pitanju glumačke face koje stalno viđamo zajedno! Ivan, naravno, nije krio svoje zadovoljstvo suradnjom. Posebno mu je zanimljivo bilo što su „vrlo brzo snimali prvi poljubac pa smo se brže-bolje morali upoznati i dogovoriti kako radimo, to nam je pomoglo da ubrzamo proces upoznavanja“. Eto, ništa kao filmski poljubac da ubrza zbližavanje – tko bi rekao. Možda bi se svi trebali ugledati na njih kad je u pitanju prvi dejt!

U svakom slučaju, bilo da je riječ o čvrstom prijateljstvu, bratsko-sestrinskoj vezi ili nečemu više što se krije iza kulisa, jedno je sigurno: Lidija i Ivan su nam omiljeni duo s malih ekrana. Što vi mislite, je li ovaj glumački par samo 'dobar frend' ili se tu nešto 'kuha'?