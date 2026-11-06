Karlo i Kaja slave prvu godišnjicu: Tko bi rekao da će reality ljubav biti ovako uspješna?

Poznati

Zvijezde pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Karlo Godec i Kaja Casar, proslavili su prvu godišnjicu svoje ljubavi. Malo tko bi očekivao da će se iz realityja razviti ovako čvrsta veza, ali eto, njihova priča prkosi svim predviđanjima!

Prije točno godinu dana, na snimanju popularnog realityja, Karlo je Kaji uručio prvu ružu, a kasnije i onu pobjedničku. U čast tog posebnog datuma, par je na društvenim mrežama objavio emotivan videozapis koji je pravi miks najljepših zajedničkih trenutaka. U tom romantičnom kolažu vidimo ih kako uživaju na plaži, u restoranima, na brodu i tijekom opuštenih partija bilijara. Naravno, neizostavni su i trenuci s pizzom, vinom i njihovim udomljenim psićem Milom.

“Prije godinu dana sve je počelo jednom ružom... A tko bi rekao da će se iz toga dogoditi sve ovo”, napisali su Karlo i Kaja uz video. I stvarno, tko bi?

Podsjetimo, Kaja je zbog Karla napustila sunčane Tenerife, gdje je godinama radila kao instruktorica surfanja, i preselila se u Zagreb. Njihova zagrebačka rutina pokazala se iznimno skladnom, a obitelj su ubrzo obogatili novim članom – psićem Milom, kojeg su udomili spontano i koji danas s njima redovito putuje. Ostvarili su i svoj san s prvog spoja nedavnim putovanjem na Zanzibar.

Kao da sve to nije dovoljno, Karlo je Kaji pripremio i posebno iznenađenje u njihovom domu: dočekao ju je s buketom crvenih ruža, balonima u obliku srca i svijećama. Romantika na kvadrat, a Karlo je u poruci istaknuo da mu je upoznavanje Kaje najbolja stvar u životu. Je li Gospodin Savršeni ipak savršen i u stvarnom životu? Rekli bismo da da! Koja je sljedeća egzotična destinacija za ovu trojku?