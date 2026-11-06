Cinestar ima nove hitove: Od Oscara do povijesne drame, spremni za filmski vikend?

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Ekipa, jeste li spremni za filmsku avanturu? Jer, budimo iskreni, ovaj tjedan je u Cinestar kina stigla hrpa novih naslova koji će zadovoljiti svačiji ukus! Još od četvrtka 5. studenog možete uživati u uzbudljivim pričama, od akcije i animacije do povijesnih drama i muzičkih spektakala. A vikend je, naravno, rezerviran za obiteljsko druženje i povratak jedne legende na veliko platno.

Novi naslovi koji ne smiju proći ispod radara

Prvo nam stiže Godzilla Minus Zero, nastavak filma koji je pobrao Oscara za vizualne efekte! Japansko čudovište vraća se s novom prijetnjom, samo dvije godine nakon razornog rata, taman kad se činilo da Japan napokon diše. U glavnim ulogama su Ryunosuke Kamiki i Minami Hamabe, a ako ste fan IMAX-a, ovo je prvi japanski film sniman baš za tu dvoranu – pa znate što vam je činiti! Film traje dva sata i šesnaest minuta, a dobna granica je 15+.

Za mlađe, ali i sve one koji vole malo (ili puno) kaosa, tu je Mačak u šeširu! Animirana, modernizirana verzija klasika Dr. Seussa donosi lavinu čarolija i nereda, uz pokoju lekciju o kreativnosti i hrabrosti. Režiraju Alessandro Carloni i Erica Rivinoja, a traje sat i 47 minuta. Prikazuje se sinkroniziran na hrvatski, a u nekim kinima čak i u 3D i 4DX formatu. Zvuči kao savršen plan za cijelu obitelj!

Ako ste više za dramu s povijesnim twistom, Ustanak je vaš izbor. Redatelj Paul Greengrass, poznat po filmovima o Jasonu Bourneu, vodi nas u Englesku 1381. godine. Kuga, okrutan porez i usamljeni seljak (koji je izgubio sve) koji pali iskru pobune – Andrew Garfield nosi glavnu ulogu, a znamo da mu takve uloge odlično stoje! Uz njega su i Jamie Bell te Tom Hollander. Film traje dva sata i sedam minuta, a dobna granica je 15+.

Za glazbene duše, spremite se za George Michael: The Faith Tour. Dosad neviđene snimke koncerta s turneje Faith iz 1988. godine, direktno iz Pariza, kad je George bio na vrhuncu slave. Režiraju Andy Morahan i David Austin, film traje sat i 53 minute i dostupan je i u IMAX verziji. Nema titlova, ali tko bi pjevao uz titlove, jel' tako?

Vikend za obitelj i povratak legendi

Obiteljski vikend, 7. i 8. studenog, u Cinestaru donosi projekcije filma Mačak u šeširu u šesnaest kina diljem Hrvatske. Očekujte matineje i obiteljske pakete, ograničena izdanja plakata, pa čak i darove partnera. Zvuči kao idealan izlazak s ekipom!

I to nije sve! Od subote 7. studenog, vraća se kultni Rocky! Povodom 50. obljetnice filma Johna G. Avildsena sa Sylvesterom Stalloneom, Talia Shire i Burtom Youngom, možete ga pogledati u potpuno restauriranoj 4K verziji. Tko je za nostalgični nokaut na velikom platnu?

Utorak 10. studenog donosi prijenos Bizetove opere Carmen uživo, dok se ciklus filmova o snovima Tuškanac u gostima: Snovi nastavlja ponedjeljkom u Cinestar Branimir mingle mallu u Zagrebu. U drugoj polovici studenog, konkretno 16., 23. i 30. studenog, gledamo klasike poput Čarobnjaka iz Oza, Mulholland Drivea i Inceptiona.

Što nam još stiže?

Novi mjesec donosi nam još iznenađenja! Već 12. studenog stiže Ja sam Rocky, biografski film o nastanku Rockyja, te Scrooge: Božićna priča s Johnnyjem Deppom. No, pravo ludilo očekuje nas 19. studenog s prequelom Igre gladi: Svitanje nad žetvom gdje se vraćaju Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson, a tu su i Ralph Fiennes i Elle Fanning! Ulaznice su već u pretprodaji, tako da ako ne želite propustiti dramu, znate što vam je činiti.

Krajem studenog i početkom prosinca, spremite se za Dinu! 3. prosinca Dina i Dina: Drugi dio vraćaju se u kina kao uvertira, a 17. prosinca stiže dvostruki udarac: Dina: Treći dio Denisa Villeneuvea i Osvetnici: Uspon Doktora Dooma. Pa, tko će izdržati sve te filmske poslastice?