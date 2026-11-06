Mama Renata i dekolte u teretani: Nije sve u spravama, zar ne?

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Evo nam Renate Lovrinčević Buljan u akciji! Renata je podijelila je djelić svoje fitness rutine i, budimo iskreni, malo je tko pratio samo pokrete i sprave.

U prvom planu bio je njezin atraktivan izgled i, naravno, bujni aduti koji su se isticali i tijekom vježbanja. Ne znamo je li to bio trening za trbušnjake ili za lajkove, ali jedno je sigurno: cilj je postignut! Dok su se drugi znojili nad bučicama, svi su pogledi bili uprti u Renatinu pojavu, jer, pa... neki jednostavno znaju kako privući pažnju.

Renata je tako i ovaj put privukla pažnju bez dizanja najvećih utega.