Mamić opet na popravnom: Klinika se pohvalila frizurom, ali je li to to?

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Zdravko Mamić (67) ponovno je bio u Sarajevu, a posjetio je kliniku Unique Hair gdje je ranije obavio zahvat presađivanja kose, a iz klinike su se, naravno, odmah pohvalili njegovim dolaskom i rezultatima na Facebooku.

Na fotkama Mamić pozira s liječnikom, a na jednoj čak vidimo i kako mu detaljno pregledavaju vlasište. Iz klinike su objavili da je kontrolni pregled obavio Hasan Hüseyin Kızılkaya, koji se bavi presađivanjem kose, i da oporavak bivšeg rukovoditelja GNK Dinamo Zagreb protječe bez ikakvih komplikacija. Klinika ga opisuje kao jedno od najpoznatijih imena hrvatskog nogometa. A s obzirom na objavljene fotografije, izgleda da je frizura na mjestu, ili barem na putu da bude.

Iskreno, svi smo znali da se Zdravko ne predaje lako, pa ni kad je kosa u pitanju. Ali, što kažete vi, je li ovo pravi povratak na scenu s bujnom grivom ili ipak ima mjesta za još koji tretman?