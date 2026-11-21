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Franko Jakovčević, mladi splitski glumac, opet je napravio bum i osvojio publiku svojom ulogom šarmera Jovana Jovanovića, zvanog Johnny, u drugoj sezoni popularne serije 'Divlje pčele'. Njegov lik, koji se zaljubio u Cvitu, brzo je postao hot tema i zaintrigirao gledatelje. Iskreno, Franko ima tek 25 godina, ali čini nam se kao da ga pratimo već cijelu vječnost na ekranu, i to u najboljem mogućem smislu!

Dok je nekima Franko možda djelovao kao potpuno novo lice na domaćoj televizijskoj sceni, ekipa koja brije na domaću produkciju ga je odmah, na prvu, prepoznala. I to s razlogom! Dečko je doslovno odrastao pred kamerama, a publika ga je mogla pratiti u nekim od najgledanijih domaćih projekata u proteklih petnaestak godina. Svoju prvu veću televizijsku rolu dobio je sa samo deset godina, u tada hit-telenoveli 'Larin izbor'. Tamo je utjelovio Filipa Kelavu, siroče koje su odgojile opatice, a već tada je pokazao da ima ono nešto. Ne tako davno, u proljeće 2025. godine, gledali smo ga i u seriji 'Kumovi', gdje je utjelovio suzdržanog mladog liječnika Franu Žaju iz Zagreba.

Franko je rođen u Splitu 2001. godine, a izgleda da je ljubav prema sceni bila zapisana u zvijezdama odmalena. Još kao petogodišnjak je glumio cara Dioklecijana u vrtiću – možete li zamisliti tu razinu samopouzdanja već u predškolskoj dobi?! Prije nego što se u potpunosti posvetio glumi, bio je pravi sportski tip i trenirao je u pionirskoj momčadi Futsal akademije Split Tommy.

Njegov glumački put ozbiljno je krenuo u splitskom Gradskom kazalištu mladih, gdje je brusio zanat. Njegov je talent rano skužio i glumac Elvis Bošnjak, koji mu je u kazalištu PlayDrama dao priliku za razne uloge, što je Franko očito iskoristio do maksimuma. Nije se zaustavio samo na televiziji i kazalištu; na filmskom platnu debitirao je u filmu 'Sonja i bik' uz brdo poznatih glumačkih imena. Zapažene uloge ostvario je i u filmu 'Glas' Ognjena Sviličića, seriji 'Tin Ujević' Davora Žmegača te u nagrađivanim kratkim filmovima 'Trešnje' Dubravke Turić i 'Druker' Rina Barbira. Ovaj dečko je jednostavno svugdje i izgleda da ne planira stati. Mi mu, naravno, dajemo palac gore!

Pa, jesmo li pogodili gdje ste ga prvi put skužili i jeste li sad totalno opsjednuti Johnnyjem iz 'Divljih pčela'?