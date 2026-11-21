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Pripremite se, glazboljupci! Mlade zvijezde Džejla Ramović i Jakov Jozinović bacili su nam pod noge emotivni duet „Suze“, i iskreno – mi smo oduševljeni! Ovo je suradnja koja se najavljivala, šuškala, ma cijela regija ju je željela, i evo je konačno. Njihovi glasovi, strast i energija spojili su se u nešto što miriše na instant klasik.

Kad se energije poklope: Od „Trebaš li me“ do „Suza“

Ok, priča kreće prije par mjeseci. Sjećate se kad su Džejla i Jakov zajedno s Matijom Cvekom na Jakovljevu koncertu izveli pjesmu „Trebaš li me“? E pa, to je bio onaj moment kad je cijela publika osjetila – wow, ovo se prirodno nadopunjuje! Kao neka glazbena magija se stvorila na bini, a svi smo potajno priželjkivali da se ta priča nastavi. Srećom po nas, Džejla i Jakov su već imali nešto puno veće u planu – vlastitu, zajedničku pjesmu.

I da, Matija Cvek, Jakovljev frend i onaj koji je od početka kužio njegov talent, tu je imao važnu ulogu. Zajedno s Josipom Palametom, Matija je napisao glazbu i tekst za „Suze“, dok je aranžman pao u ruke Mahira Sarihodžića. Ekipa se složila, i rezultat je, evo, pred nama.

Jakov i Džejla o duetu

Jakov je baš bio iskren i rekao nam ono što svi mislimo: „Oduvijek sam želio da jednog dana s Džejlom snimim duet, oduvijek sam razmišljao o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nevjerojatna pjevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pjesme me oduševljava.“ I dodao je da je odmah osjetio da mogu napraviti nešto posebno. „’Suze’ su upravo to, pjesma u koju smo unijeli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem“, zaključio je Jakov, i mi mu totalno vjerujemo!

Džejla, koja je Jakova podržavala od samog početka njegove glazbene priče, isto je prepoznala tu kemiju. „Jakova podržavam i navijam za njega od prvog dana. Vjerujem da je iznimno talentiran i da, kao rijetko tko, ima ono nešto posebno što publika prepoznaje i jednostavno obožava.“ Sjeća se i ona koncerta u Sava centru: „Još kada smo zajedno zapjevali na njegovu koncertu u Sava centru, osjetila sam koliko nam se energije i glasovi lijepo uklapaju.“ Kaže da su tu emociju htjeli prenijeti i u pjesmu. „Presretna sam što su nastale 'Suze' i jedva čekam čuti reakcije naše publike“, rekla je Džejla, a mi jedva čekamo čuti kako će publika primiti „Suze“!

Dvorac iz bajke i misterij gostovanja

Spot za „Suze“ je posebna priča! Snimljen je pod redateljskom palicom Luke Sepčića, i to u predivnom dvorcu Pejačević u Slavoniji. Raskošna arhitektura i ta neka posebna atmosfera dvorca savršeno naglašavaju emotivnu priču pjesme. Ma, kao iz bajke! Nije ni čudo što se očekuje da će „Suze“ obilježiti kraj ove godine. Totalna bomba!

Sad, Jakov ima pune ruke posla. Nastupa 24. studenoga u sarajevskoj Skenderiji, a onda 28. i 29. studenoga rastura u Beogradskoj areni. I naravno, pitanje koje svi postavljamo – hoće li Džejla biti neka specijalna gošća na tim koncertima? Trenutno nema službene potvrde od njihovih menadžerskih timova, ali jedno je jasno: Džejla i Jakov nisu stali samo na duetu. Pretvorili su jedan genijalan glazbeni trenutak u suradnju koja je utemeljena na iskrenoj podršci i prepoznavanju talenta. Kada se tome dodaju dva brutalna glasa i emocija koju publika obožava, nastaju pjesme koje traju puno dulje od jednog slušanja. „Suze“ su, po svemu sudeći, tek početak jedne epske glazbene priče. Tko je spreman za još?