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Marko Purišić, svima poznatiji kao Baby Lasagna, naš je glazbenik koji je osvojio srca Europe na Eurosongu 2024. s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i završio na drugom mjestu, ali i pobijedio u glasovanju publike. Slično je bilo i s Yanom Oleksandrivnom Shemayevom, odnosno Jerry Heil, ukrajinskom pjevačicom koja je s repericom alyonom alyonom predstavljala Ukrajinu pjesmom "Teresa & Maria" i osvojila treće mjesto. Nakon što su se upoznali u Malmöu na Eurosongu 2024. i izbacili zajedničku snimku na Instagramu u svibnju ove godine, obožavatelji su odmah nanjušili da se nešto kuha – i evo ga!

Tri jezika, dva ega, jedna mačka

"MEOW" je napokon vani, a s njom je stigao i prateći videospot! Očekujte kombinaciju popa i industrial-rock zvuka, što nam se iskreno, čini kao super osvježenje. Ali, ekipa, prava poslastica je to što pjevaju na čak tri jezika! Baby Lasagna je pokazao svoje vokalne sposobnosti na ukrajinskom, dok se Jerry Heil odvažila na hrvatski. Nije loše, ha? Pjesma je nastala u Švedskoj, točnije u Stockholmu, gdje su sjedili i radili s autorima Joy i Linneom Deb, koji su, pogodili ste, već poznati po eurovizijskim hitovima. Jer zašto ne bismo imali majstore Eurosonga iza Eurosong suradnje, jel tako?

Jerry Heil objasnila je da za nju suradnja ne znači da jedan izvođač ulazi u žanr drugoga, nego da se dva glazbena svijeta sudare i stvore treći. Iskreno, to je i najbolje, da svatko ostane svoj! A zašto mačke? Jer je naš Baby Lasagna poznat kao veliki ljubitelj mačaka, i moramo priznati da se taj motiv super uklapa u cijelu priču.

Psihološka igra mačke i miša

Ukrajinska pjevačica otkrila nam je da "MEOW" govori o privlačnosti i sukobu dvije osobe koje su tvrdoglave i ne žele popustiti. Kao neka igra mačke i miša, samo što su ovdje oboje mačke i svatko misli da je glavni. Zvuči kao drama s kojom se svi možemo poistovjetiti, priznajte!

Baby Lasagna se složio i dodao da pjesma istražuje odnose koji nisu baš najzdraviji, ali i unutarnje borbe pojedinca, a spomenuo je i dva ega koja se sukobljavaju i ne žele se promijeniti. Kaže da mu humor pomaže da kroz glazbu progovori o težim temama, što je skroz cool pristup. Jer, budimo iskreni, tko ne voli malo humora u ozbiljnim stvarima?

Snimanje spota u dvorcu iz 18. stoljeća

Marko je priznao da je u početku bio malo nervozan zbog zajedničkog rada u studiju jer je navikao sve sam stvarati. Ali, iznenadio se: rad s Yanom bio je iznenađujuće lak i zabavan. Jerry Heil mu je očito pomogla da se opusti i poticala ga da ostane svoj, umjesto da se prilagođava njenom stilu. Top!

A spot? To je tek priča za sebe! Snimljen je u palači Jabłonna iz 18. stoljeća, blizu Varšave, a režirala ga je Yuliia Litynska. Vizualno je inspiriran viktorijanskim dobom, što nam garantira dobar estetski doživljaj. Radnja počinje dolaskom Baby Lasagne na službeni susret s Jerry Heil, a njihov odnos se tijekom spota preokreće – borba za kontrolu je očita. Uloge domaćina i gosta se mijenjaju, a cijeli susret postaje pravo psihološko nadmetanje. Zvuči kao mini-film, zar ne?

Što kažete, hoće li ovaj eurovizijski duo ponovno osvojiti Europu s "MEOW"?