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Matija Cvek je dokazao da je pravi glazbeni fenomen! Njegov veliki koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 28. studenoga 2026., rasprodan je više od mjesec dana unaprijed. Čovjek je doslovno pomeo karte s polica, a sam priznaje da takav uspjeh nije ni sanjao. Nije mala stvar i nisam očekivao. Samo sam sretan, iznenađen i nagrađen. To je to, iskreno nam je rekao Matija, koji kaže da su već spremni.

Ali, nemojte ni pomišljati da ćete od njega izvući imena gostiju! Matija je odlučio biti pravi misteriozni majstor iznenađenja. Ako sad otkrijem, onda više nije iznenađenje. Rekao sam da ću goste otkrivati jedino ako se karte prestanu prodavati, a kako se prodalo, neću ih otkriti. Tako neka sve bude iznenađenje, poručio je kroz smijeh. Znači, ako ste kupili kartu, čekat će vas pravo iznenađenje – i to je skroz kul!

Prije zagrebačkog koncerta, Cvek je krajem listopada održao veliki solistički koncert u Beogradu, a o njemu kaže da je bio kako sam kaže, jedan od najboljih, a vjerojatno i najbolji koncert u Beogradu do sada. Reakcije publike bile su fenomenalne. No, nakon Arene nema predaha! Očekuju nas nove pjesme i novi album, jer Matija radi "punom parom". Dajte čovjeku pauzu!

A kako stvari stoje, Matiju krajem veljače čeka i najslađi "projekt" – postaje tata po drugi put! Nakon kćerkice Lote, u obitelj stiže sin. I da, naravno da će dobiti pjesmu, kao što je Lota dobila "Moje". Ma, sigurno. Mislim, kako stvari zasad idu, vjerojatno da, rekao je uz osmijeh. Iako mu je obitelj dugo bila glavna inspiracija, Matija je shvatio da se mora odmaknuti. Bilo mi je jedno vrijeme samo to inspiracija pa sam onda shvatio da se moram odmaknuti od toga jer ću postati sam sebi dosadan. Tako da sam se sad malo odmaknuo od toga. Gledam u drugom smjeru, da pišem nešto i nevezano za sebe, objasnio je. Pametno! Ne želimo da nam Cvek postane dosadan, zar ne?

Arena će, obećava, biti posebna zato što je jednostavno veliko i imamo puno prostora za sve. Mi vjerujemo!

Jel' i vi jedva čekate da Matija raznese Arenu?