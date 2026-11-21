Elounda svoju međunarodnu slavu duguje viziji Spyrosa Kokotosa i trima kultnim hotelima: Elounda Mare, Porto Elounda i Elounda Peninsula.

Elounda Mare je bila pionir s bungalovima s privatnim bazenima. Godine 1992. Porto Elounda je predstavila sobe s privatnim bazenima i prvo hotelsko golf igralište na Kreti. Elounda Peninsula se ističe jedinstvenim vilama uz more, s privatnim bazenima i velikim vrtovima.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson i Andrea Bocelli samo su neka od poznatih imena koja su povezana s Eloundom.

Danas, Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro obitelji Ferragamo i Sumosan upotpunjuju doživljaj.

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