Elounda: gdje se suzdržani luksuz susreće s autentičnom Kretom
Elounda svoju međunarodnu slavu duguje viziji Spyrosa Kokotosa i trima kultnim hotelima: Elounda Mare, Porto Elounda i Elounda Peninsula.
Elounda Mare je bila pionir s bungalovima s privatnim bazenima. Godine 1992. Porto Elounda je predstavila sobe s privatnim bazenima i prvo hotelsko golf igralište na Kreti. Elounda Peninsula se ističe jedinstvenim vilama uz more, s privatnim bazenima i velikim vrtovima.
Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson i Andrea Bocelli samo su neka od poznatih imena koja su povezana s Eloundom.
Danas, Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro obitelji Ferragamo i Sumosan upotpunjuju doživljaj.
S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.