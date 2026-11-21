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Tko bi rekao da će naš ljetni hit iz 2012. godine, "Italiana" Severine i FM Banda, ponovno zapaliti glazbenu scenu? Ali ne bilo gdje, nego ravno u jugoistočnoj Aziji! Da, dobro ste čuli – Tajland, Indonezija i Vijetnam trenutačno luduju za ovom Severininom stvari.

No, nije riječ o originalu koji smo puštali na repeat tog ljeta. Azijate je osvojila neka divlja, brza klupska obrada koja je totalno prilagođena njihovom ukusu. Radi se o žanru koji zovu tajlandski remiks ili Bustec, a ako ste mislili da je original bio zarazan, pripremite se! Ovo je turbo-brzo, s ritmovima od 135 do 145 otkucaja u minuti, pištanjem i basovima koji drmaju bubnjiće.

Naravno, kad je nešto tako zarazno, gdje će drugo završiti nego na TikToku? Pjesma je pokrenula pravi plesni izazov, pa tako sad korisnici sinkronizirano plešu po školskim hodnicima, znojnim fitness dvoranama i divljim uličnim zabavama. Seve, kraljica je svjetska putnica i to u remix verziji!

Tko kaže da stari hitovi ne mogu dobiti novi život? Samo im treba malo brži beat i, eto, TikTok publika na drugom kraju svijeta!