Poznati

Ella Dvornik je u četvrtak otvorila svoju prvu samostalnu izložbu slika, a posljednjih je mjeseci na društvenim mrežama otkrila da se počela baviti slikanjem.

Izložba je održana u Koncept Baru u Zagrebu, a na otvorenju je bila i njezina majka, Danijela Dvornik.

Priznajemo, bilo nam je malo neobično vidjeti Ellu u ovom izdanju, ali totalno podržavamo sve što je inspirira i veseli. Uvijek je bila poznata po originalnosti, pa zašto ne bi i u slikarstvu pomicala granice i donijela malo svježine? Sad samo čekamo hoće li se s ovim nastaviti, i što je još važnije, hoće li joj se pridružiti i neka druga domaća celeb faca s nekim neočekivanim talentom. Tko nam je sljedeći na redu za umjetnički preporod?