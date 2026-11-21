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Vilibald Vuco, sin legendarnog glazbenika Siniše Vuce, oduvijek je bio poznat po svom osebujnom stilu i karijernim preokretima. Nakon što je nogometnu loptu zamijenio nekretninama i mikrofonom podcasta "Big Deal", sada je uplovio u, po mnogima, najveću životnu ulogu – postao je otac! Kao da nam već nije dovoljno zabavno s Vilibaldom, on je sada i tata, spreman podijeliti svoje (naravno, dubokoumne) misli o svemu.

Prvi dani tate Vuce

Tridesetogodišnji Vilibald i njegova supruga Meriam Benmiloud dobili su djevojčicu, a mladi tata nije gubio vrijeme da s medijima podijeli svoje prve dojmove. Priznao je da osjećaj roditeljstva ne možeš shvatiti dok ga stvarno ne doživiš. Zvuči kao svaka životna mudrost ikad, ali iz Vilibaldovih usta to zvuči nekako… autentičnije?

Vilibald već razmišlja o tome da želi biti primjer svom djetetu.

Ljubavna priča iz Kölna

Vilibald i Meriam zajedno su već tri godine, a početkom listopada su se vjenčali kod matičara. Romantičari, ne brinite – crkveno vjenčanje planiraju sljedeće godine, tako da će biti još prilike za slavlje i objave na Instagramu.

Meriam, koja ima hrvatske i tuniske korijene, zbog ljubavi se prošle godine preselila iz njemačkog Kölna u Zagreb. Nije mala stvar ostaviti sve zbog "Vuco juniora", zar ne? Očito je ljubav jača od bilo kakve udaljenosti, a Vilibald je priznao da ni u njihovoj vezi ne teče uvijek med i mlijeko (kao da je netko očekivao savršenstvo?).

Kaže da se povremeno posvađaju, ali sve uvijek riješe, te da su kao par puno narasli.

Od nogometa do nekretnina i podcasta

Prije nego što je postao otac i kolumnist za životne mudrosti, Vilibald se okušao u nogometu i glazbi. Međutim, danas ga više nećete vidjeti na terenu ili za mikrofonom (osim ako nije u pitanju njegov podcast "Big Deal"). Posvetio se karijeri agenta za nekretnine, što mu, kako kaže, dobro ide.

Nogometna karijera ipak nije bila uzaludna, jer mu je, tvrdi, sportska disciplina pomogla u novom poslu. Nakon što je razmišljao o trenerskom poslu, shvatio je da želi nešto sasvim drugo.

Krenuo je trenirati rođake jer voli prenositi znanje, ali je shvatio da se želi okušati u nečemu sasvim drugom i ušao je u posao s nekretninama.

Vuco junior – uvijek svoj

Odrastanje uz poznatog tatu Sinišu Vucu nije uvijek bilo jednostavno, ali Vilibald kaže da mu prezime uglavnom nije stvaralo probleme. Ipak, ponekad je imao osjećaj da ga ljudi drugačije doživljavaju. Klasična priča o djeci poznatih, zar ne?

Kaže da gotovo nije imao loših iskustava, iako je možda primijetio da ga je neki trener u nogometu manje volio zbog njegova oca, dok su ga drugi više voljeli. Više je na njega utjecalo to što je i sam mislio da će netko nešto misliti o tome.

Podsjetimo, Siniša Vuco sa suprugom Jelenom ima sina Vilibalda i kćeri Katarinu i Brigitu, dok iz prvog braka ima sina Luku. Obitelj Vuco je očito brojčana i zanimljiva, a sada je dobila i novog člana.

Nakon svega ovoga, jedva čekamo da nam Vilibald javi kad mala krene u vrtić i kakvi su tamo "nesporazumi"! Što vi mislite, kakav će Vuco biti tata?