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Naša Mila Horvat ponovno je ukrala svu pažnju! Sinoć je vodila dodjelu nagrada Dani hrvatskog turizma, a uz nju se na pozornici našao i kolega Duško Ćurlić.

No, budimo iskreni, svi pogledi su bili uprti u Milu i njen izbor haljine. Kad je ona u pitanju, znamo da to nikad nije dosadno, a ni jučer nije razočarala. Pojavila se u prozirnoj haljini koja je maestralno istaknula njezinu figuru, a noge i dekolte bili su, naravno, u prvom planu. Nije se bojala pokazati malo kože i zašto bi, kad joj ovako brutalno dobro stoji?

Realno, rijetko tko može iznijeti takav izazovan look s toliko elegancije, a da ne izgleda… pa, da ne izgleda kao da se previše trudila. Mila to radi s takvom prirodnom lakoćom da joj samo možemo skinuti kapu i diviti se. Je li ovo bio pun pogodak ili možda malo previše za službenu prigodu? Što vi kažete?